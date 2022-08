El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que empresas extranjeras y sus adversarios políticos están enojados porque desde su llegada priorizaron el rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante su encuentro con trabajadores de la CFE en el Estado de México, López Obrador aprovechó para insistir en que las administraciones anteriores priorizaron a empresas extranjeras, como Iberdrola, que "saqueaban nuestro país".

te puede interesar Atentan contra alcaldesa de Moroleón, Guanajuato

“Le dieron el mismo trato a Iberdrola, una empresa española, que a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso están ahora enojados, porque estamos rescatando a la CFE" Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El titular del Ejecutivo Federal sostuvo que la misión de su Gobierno es poner por delante el interés de México en materia energética, pues sabía que hay un especial interés por destruir a la paraestatal, al cerrar plantas y no hacer un correcto uso de plantas hidroeléctricas.

“Cuando llegamos sabíamos que había el interés de destruir a la CFE, cerrando plantas y subutilizándolas con el pretexto de las energías limpias, pues eran negocios sucios para dar protección a empresas extrajeras que saqueaban el país. Por eso empezamos a detener las privatizaciones y que la CFE tuviera las mismas condiciones que las empresas extranjeras, que se pudiera competir en las mismas circunstancias”, explicó.

López Obrador aseveró que los neoliberales despachaban primero a las empresas particulares con suministro eléctrico, pero aclaró que llegaron al extremo de no considerar que la energía limpia producida por las hidroeléctricas de la CFE no lo era.

“Eran solo para respaldar a las supuestas energías renovables, al grado de que en las presas del Grijalva los vasos estaban llenos, porque no se turbinaba, pues si tenía seis solo utilizaban una. Por eso el embalse estaba lleno, por eso cuando llegaban las lluvias había que sacar el agua e inundar Tabasco y toda la planicie del Golfo por toda esa política”, sostuvo.

El mandatario recordó que la CFE fue creada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, pues en esos tiempos las empresas extranjeras generaban y distribuían la energía eléctrica, pero la llegada de Adolfo López Mateos cambió todo ya que fue un generador de desarrollo sin deuda y priorizando los bienes de la nación.

“López Mateos fue un promotor del desarrollo nacional, pues cuando fue presidente la economía creció a una tasa anual del 6 por ciento sin deuda, sin devaluación, sin inflación; pero también tenía un gran secretario de Hacienda. Cuando López Mateos llega a la Presidencia decide nacionalizar la industria eléctrica y su planteamiento fue decir: 'ustedes no van a electrificar a todo el país, no van a llevar electricidad a todos los pueblos ya que como empresa buscan el negocio y no les va a parecer rentable ir a instalar infraestructura a los pueblos'”, explicó.

más información Reportan quema de vehículos y bloqueos en Fresnillo, Zacatecas

Además, dijo que la estrategia de los conservadores fue privatizar todo, como la energía eléctrica, la educación y la salud.

“Que se pueda curar quien tenga que pagar, quien quiera estudiar que pague, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita en todos los niveles ya que no se trata de privilegios, sino de derechos”, apuntó.

En este contexto recordó las palabras de Adolfo López Mateos al nacionaliza la energía y señaló que ningún extranjero debe convertirse en accionista para desarrollarlo, pues solo un traidor entrega el país a los extranjeros.

“Cuando un extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos, le digo que apenas nos estamos reordenando de los procesos invasivos, pues los energéticos son propiedad del pueblo de México”, comentó.

En la actualidad, de acuerdo con el Presidente López Obrador, 99.6 por ciento de los mexicanos tiene acceso a la electricidad, pues cuando se tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica en el país menos del 50 por ciento de la población no tenía acceso al servicio.

CEHR