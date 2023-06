AMLO advierte que mantendrá debate contra 'música buena ondita' que promueva las drogas

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que mantendrá un debate abierto en contra de los “corridos” o la “música buena ondita” que promueva las drogas, el narcotráfico o las armas.

Durante la conferencia que ofreció en Palacio Nacional, puntualizó que está prohibido prohibir y no se trata de censurar, sin embargo, señaló que no se puede permitir que sólo se escuchen canciones con letras dirigidas a los jóvenes que promuevan "que son buenas las tachas y que tienen un arma calibre 50".

"Qué sirve, dice una canción por ahí, que traigo mi Mercedes Benz, una camioneta Mercedes Benz, me acuerdo de aquel comercial también muy idiotizante, ¿y la Cheyenne, apá?, como si lo material fuese lo más importante, las residencias, las alhajas, el poder o la prepotencia, hay música muy buena para jóvenes, pero buena, buena, buena. Esa de Firme me gusta mucho a mí y le gusta mucho a los jóvenes, esa de (Ya) Supérame, ponla", dijo durante la mañanera.

Se va a presentar una selección de "10 rolas buenas"

El presidente recalcó que no se trata de censurar, sino de que haya varias opiniones, "por que no vamos a debatir sobre este tema, que no se prohíba, nada más que yo lo voy a estar tratando aquí, nada de que van a estar lanzando canciones, aunque se enojen conmigo los muchachos, pero eso no es lo único que hay en la vida, hay otras opciones, hay otras alternativas, se puede ser feliz de otras maneras y vamos a buscar cómo llenar vacíos, auspiciar una vida sana, que no lleve a tragedias", remarcó.

Dijo que incluso va a presentar una selección de "10 rolas buenas" para que los jóvenes vean que existen alternativas.

El presidente López Obrador dio a conocer que su gobierno está iniciando el levantamiento de una encuesta nacional sobre consumo de droga muy amplia "y tenemos claro muchas cosas o hipótesis que vamos a ir demostrando, se trata de tener un buen diagnóstico para mejorar nuestras acciones".

"La verdad es que le atinamos con atender las causas de la violencia desde el principio, si no, estaría muy complicada la situación, pero nos metimos a atender causas, a atender a los jóvenes, eso nos ha ayudado mucho, todos los programas de becas, el Jóvenes Construyendo el Futuro y nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando el que se informe, se oriente del daño que hacen las drogas, también hay algo que es fundamental, el que se fortalezca nuestra identidad en lo cultural, es decir, que se utilice la gran reserva de valores que tenemos los mexicano", destacó el presidente de la República.

En ese sentido, el mandatario federal aseguró que mientras en Estados Unidos en 2022 se registraron 110 mil decesos por fentanilo, en México no se ha incrementado el consumo de drogas porque existe una muralla de valores.

En las comunidades donde hay más valores, donde se conservan las tradiciones, las costumbres, la organización social comunitaria, hay menos consumo, donde hay más consumos es donde hay más individualismo, donde está roto el tejido social, donde hay más desintegración de las familias, entonces eso lo tenemos que tomar muy en cuenta Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

