‘Faramalla’, proceso de oposición para elegir candidato presidencial, acusa AMLO; él mismo podría ‘anunciarlo’, ironiza

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el método de la oposición para elegir candidato presidencial es solamente “faramalla”, pues ésta ya tiene resuelto el nombre de la persona que pueda “seguir robando”, de forma que, incluso, él mismo podría dar el nombre preciso de quién es en un par de días .

Ante la pregunta durante la conferencia mañanera sobre el método de la oposición para elegir a su abanderado presidencial, dijo que sólo es una simulación y que lo único que están haciendo es consultar a la cúpula empresarial y de personajes como Carlos Salinas.

Asimismo, dijo que conoce muy bien a los conservadores, por lo que él mismo va a poder decir en unos días quién va a ser el candidato presidencial.

“Vuelven a buscar la unidad de esa manera la cúpula, ya no está Claudio X. González papá, es Claudio X. González hijo, es el que va a decidir, todo lo demás es pura faramalla, se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros, no tienen programa, nada, lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera, entonces ya conociéndolos en unos días más hasta les puedo decir quién va a ser el candidato, en unos días más les digo y estoy seguro que no me voy a equivocar, porque son consultas arriba, la elite, se nutren, se comunican, se alimentan mutuamente y ya”, manifestó.

Insiste en “fraude electoral” de 2006 2012, pero reconoce actitud de oposición en 2018

En ese contexto, el presidente de la República señaló que en 2006 se cometió un fraude electoral que le impidió llegar a la silla presidencial, sobre lo cual responsabilizó directamente a Vicente Fox y, de la misma forma, acusó que eso se repitió en 2012.

Sin embargo, reconoció que, pese a que pretendieron repetir la estrategia en 2018, el expresidente Enrique Peña Nieto no se prestó a hacerlo.

“En el (20)18 quisieron hacer lo mismo, pero no les resultó, ya lo he platicado de cómo primero nos ignoraron, ya cuando el movimiento iba avanzando, fortaleciéndose, se asustaron y se reunieron los de la cúpula empresarial, no todos, pero sí varios de ellos, allá en Vallarta, Punta Mita, una residencia, trajeron expositores de Venezuela para decir que se corría el riesgo de México de que pasara lo de Venezuela, ya ven toda esa propaganda negra y fueron a ver al presidente Peña para decirle que era necesaria la unidad y que declinara Meade, para que nada más se quedara Anaya, Peña no aceptó", expuso.

“Luego, en la desesperación fueron a decirle que ya no iba a declinar Meade, sino Anaya, tampoco funcionó, no se pusieron de acuerdo, arriba, hubieron otras cosas (…). Si se hubiese metido el presidente Peña, como se metió Fox, hubiésemos ganado, pero con menos margen, porque Fox utilizó Los Pinos como casa de campaña y cada secretario tenía asignado un Estado y todo el dinero, esto no sucedió afortunadamente en el 18, por eso lo reconocí desde que tomé posesión, esta actitud de Peña”, concluyó.

