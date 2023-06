Mauricio Vila y Germán Martínez se bajan tras definirse método opositor.

El método trazado por la alianza opositora para elegir a su candidato presidencial dejó ver sus primeros efectos y bajas de quienes ya anunciaron que no participarán en el proceso: el gobernador Mauricio Vila y el senador Germán Martínez.

El mandatario de Yucatán anunció que no contenderá por la candidatura opositora, y aunque no atribuyó su decisión al método, dijo que su decisión obedece, entre otras razones, a que “la alianza necesita y merece una candidata o candidato de tiempo completo”. Su anuncio, además, coincide con el que hará la alianza este lunes, en el que revelará su propuesta de ruta que deberán seguir los aspirantes.

“He decidido no participar en el proceso de elección de candidatos para la Presidencia de México de mi partido”, indicó el gobernador, quien argumentó también que prefiere quedarse al frente de su estado.

Aunque el resto de aspirantes optó por guardar silencio sobre su opinión acerca del mecanismo, el senador independiente Germán Martínez criticó la propuesta de método mixto (con encuesta y elecciones primarias) y aseguró que no contendería bajo los términos que éste plantea.

“El método que se está construyendo ni es de partidos ni es plenamente de ciudadanos ni es una encuesta ni es una elección abierta a todas y a todos los ciudadanos. Y yo no me voy a echar en manos de cargadas empresariales, de sindicatos con dueño o de padroneros partidistas y, además, no voy a violar la ley para obtener ningún cargo público: Ni campañas anticipadas ni dinero sin fiscalización ni uso de datos personales en el padrón”, dijo, a través de un videomensaje colocado en redes sociales.

Aunque aseguró que va a desempeñar el papel que le corresponda desde la oposición, con este anuncio el integrante del Grupo Parlamentario Plural del Senado se bajó de la contienda por la candidatura presidencial opositora.

A las críticas a la propuesta se sumó la del expresidente Felipe Calderón, quien externó tres “deficiencias” en el método.

Señaló que el que los partidos dieran a conocer que quienes estén interesados en competir deben recolectar un total de 150 mil firmas, como respaldo de su perfil y para la integración de un padrón de electores, es algo “absurdo” en esta primera etapa, pues, desde su perspectiva, primero debería integrarse dicha lista de electores y después mostrar preferencias.

“El padrón se integra con los firmantes que reúna cada aspirante. Eso tiene el absurdo de que obliga a definir preferencias antes de que haya un proceso de conocimiento y contraste (la carreta adelante de los caballos)”, dijo en redes sociales.

Respecto a las encuestas como una segunda etapa del proceso para depurar la lista de quienes realmente aspiran a competir, el expresidente consideró que con esto se favorece la popularidad, más allá de realmente quién es el mejor o el más preparado para el cargo. “Las reglas dan ventaja a los malos conocidos sobre los buenos por conocer”, especificó.

Un tercer escollo que el exmandatario identificó en el mecanismo es que, sostuvo, “no veo una puerta para que también participe MC (Movimiento Ciudadano) y ciudadanos sin partido y sin candidato”.

El fin de semana, PAN, PRI y PRD trazaron, en sus órganos internos, la ruta con la que definirán el candidato presidencial, la cual presentarán este lunes.

Al interior del blanquiazul, determinaron que los aspirantes reúnan 150 mil firmas para conformar un primer padrón de electores, además de que en etapas posteriores se utilicen encuestas y se realicen comicios internos.

En el caso del PRI, el Consejo Político Nacional avaló la creación de un Consejo Técnico Consultivo y también se aprobó que el partido participe en los mecanismos de consulta para la construcción de un Frente Amplio Opositor, mientras que el PRD también recurrirá a la consulta.

Algunos aspirantes hablaron con La Razón sobre el método que se prevé anunciará la alianza y, al respecto, Ildefonso Guajardo indicó que, “sin duda, el método de selección, que incluye la participación de la sociedad civil, será fundamental para una democracia limpia en el país”.

Sin abundar en otros aspectos, porque dijo que prefiere esperar a que los dirigentes brinden los detalles, comentó que “el proceso de selección de este frente es un acto democrático y contrasta con la farsa que lleva a cabo Morena, violando la ley electoral y mostrando un gran derroche de recursos”.

Guajardo Villarreal refrendó su convicción aliancista y refirió que el gran reto para los priistas es “qué vamos a ofrecer; nuestra oferta no puede estar basada en un regreso al pasado”.

El diputado federal del PAN Santiago Creel apuntó que lo primordial es que sea un método abierto y que decida la sociedad, pero ante todo, puntualizó que está decidido a participar bajo cualquier regla que fijen los partidos.

“Estoy listo, decidido, quiero, puedo y debo ser presidente de México. Como quieran, quiero; yo no me voy a estar peleando con el método; ¿quieren con firmas?, con firmas; ¿quieren sin firmas?, sin firmas. Como quieran”, aseveró.

El equipo de colaboradores de Silvano Aureoles, aspirante presidencial del PRD, señaló que “hasta tener pleno conocimiento del método podríamos señalar, él, si está de acuerdo o no con éste”. Al preguntarle si eso significa que a él no se le consultó el método, señaló que desconoce si así fue.

No obstante, en un posicionamiento público, Aureoles Conejo consideró que el método que perfila el Frente Amplio Opositor es democrático y transparente, por lo que anunció que buscará la nominación.

En medio del anuncio del método por parte del PAN, PRI y PRD, el profesor-investigador Sergio Aguayo dio a conocer que renunció al Comité Electoral Ciudadano al que lo invitó el Frente Cívico Nacional para seleccionar al candidato presidencial, porque los partidos eligieron un método en el que dejaron a los ciudadanos sometidos a su voluntad.

En redes sociales, aseguró que no fue el único que se retiró de esa iniciativa y reiteró su rechazo a la partidocracia que, dijo, “monopoliza y empobrece la vida pública”.