'Es un día histórico': AMLO celebra comienzo de producción en refinería Dos Bocas

Este sábado, el presidente Andrés, Manuel López Obrador encabezó el comienzo de producción en la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

Aseguró que hoy "es un día histórico" y que la refinería se construyó en tiempo récord. Agradeció la labor de los trabajadores. Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), detalló que para el día 21 de agosto se espera que se alcance una producción de 340 mil barriles diarios.

Durante el evento del titular del Ejecutivo federal aseguró que la Cuarta Transformación no es una invención, ni es superficial, debido a que se erradica la corrupción y privilegios que había en otros años.

“No es una invención la Cuarta Transformación del país, es una transformación pacífica a comparación de las anteriores, además reconozco que los conservadores han actuado con respeto y no se han pasado, pues no ha pasado de insultos y calumnias. No es una transformación superficial, es profunda porque estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción de injusticias y privilegios que se había establecido en los últimos tiempos”, dijo.

Desde el municipio de Paraíso, Tabasco durante el inicio de producción de la Refinería Dos Bocas, detalló que en México no había democracia, por eso se requería de una “sacudida” fuerte para ir persuadiendo que ya son otros tiempos, a pesar de que muchos se rehúsan a aceptarlo.

Indicó que la mayoría de los mexicanos se encuentra entendiendo el movimiento de la Cuarta Transformación y aseguró que hay un cambio de mentalidad, pues todo ello ha sido acompañado de la revolución de las consciencias, pues detalló que cuando se cambia la mentalidad “se cambia todo”.

Inicio de producción de la refinería Olmeca, desde Paraíso, Tabasco https://t.co/FY72bygs4u — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 3, 2024

“La fórmula es muy sencilla, es no robar porque el principal problema de México era la corrupción y eso fue lo que desató la violencia, por ello al no permitirla, se logra moralizar al país, pero también se ahorra mucho dinero, pues a pesar de la pandemia no se tuvo que recurrir a créditos, además que no se aumentaron los impuestos, ni las gasolinas o la luz, aparte que hay finanzas públicas fuertes, a pesar de la crisis mundial.

El mandatario federal mencionó que lo que más le tranquiliza es que va a entregar la banda presidencial a una mujer honorable, preparada, honesta y de buen corazón.

