AMLO afirma que decisión del INE viola sus derechos de libertad de expresión

La decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) es violatoria de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información para el pueblo mexicano, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de reiterar que acatará bajo protesta esta determinación de la autoridad electoral para no hablar del proceso electoral de 2024 ni de candidatos en específico como Xóchitl Gálvez, el presidente dijo que por lo pronto hará una pausa sobre esos temas.

"Vamos a esperarnos, por lo pronto pausa. Sí es violatorio, ayer dije que lo iba a acatar bajo protesta porque tienes razón, además de que limita mi libertad, me impide informarle al pueblo de que hay un grupo que está acechando porque quiere regresar al gobierno para robar, quitarle al pueblo su futuro", comentó.

El presidente de México aseguró que "esa es una obligación que tengo, es decir, luchar por la justicia y la democracia. Cómo es que no voy yo a decirle a la gente que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo tomar el gobierno para saquear y mantener en el abandono a la mayoría de los mexicanos, por qué no lo voy a decir, eso es lo más profundo", reprochó.

En la conferencia de prensa mañanera, el mandatario dijo que se repite la estrategia que en su momento implementaron los conservadores en el gobierno de Vicente Fox, de manera descarada queriendo engañar a la gente. "No es de dónde venimos o como hablamos, sino hemos sido consecuentes en la vida”.

Agregó que "el pueblo necesita gobernantes honestos, íntegros, no falsarios, no gente hipócrita, no ambiciosos vulgares, no gente que tiene como dios al dinero que lo único que le importa es lo material, acomplejados que tienen que vivir colmados de lujos, de atenciones, de privilegios".

DAN