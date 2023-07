AMLO confirma visita a Colombia y Chile en septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes que en septiembre realizará una visita de Estado a Colombia y Chile, con el fin de abordar la cooperación para enfrentar el problema del narcotráfico, así como promover los programas del bienestar en esas naciones.

En la conferencia mañanera, el primer mandatario explicó que estará en Colombia los días 8 y 9 de septiembre, a invitación de su homólogo Gustavo Petro; mientras que visitará Chile el 10 y 11 de ese mes donde se reunirá con el presidente Gabriel Boric.

“En el caso de Colombia, uno de los temas a tratar es la cooperación para enfrentar el problema del narcotráfico, y también de la aplicación de programas para el bienestar porque hay que atender las causas que originan la violencia. El ser humano no es malo por naturaleza, no nacemos malos”, dijo López Obrador.

“Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales y hay que cambiar las circunstancias, combatir la desigualdad, la pobreza, garantizar oportunidades de trabajo, salarios justos; hay que atender a los jóvenes, fortalecer valores morales y espirituales”, concluyó.

Sostiene estrategia de ‘abrazos no balazos’

El tabasqueño refrendó su postura de seguir aplicando la política de “abrazos no balazos” , a pesar de que se siguen burlando, ya que la estrategia es atender las causas y no combatir la violencia con más violencia.

AMLO reiteró que enfrentar el flagelo de la violencia no se resuelve con medidas coercitivas, con amenazas de mano dura, con leyes más severas, con cárceles. Agregó que cada vez que se aplican estos planes autoritarios se violan los derechos humanos.

“Son licencias para matar heridos, en enfrentamientos, masacres, torturas, todo eso no resuelve, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentar haciendo el bien. Esto los conservadores no lo internalizan, les cuesta mucho trabajo aceptarlo”, sostuvo.

