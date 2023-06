AMLO afirma que hay ‘condiciones inmejorables’ para una mejor relación con el INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existen “condiciones inmejorables” para inaugurar una nueva relación de su gobierno con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante la reunión que sostendrá este martes con los consejeros electorales del INE, dijo que a pesar de que todavía hace falta una reforma en la materia, lo primordial es que las autoridades electorales sean auténticas demócratas.

“Pienso que hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva, hacen falta algunos ajustes a la legislación, pero lo más importante es que las autoridades electorales sean mujeres y hombres con integridad y principios, auténticos demócratas, no empleados de las minorías, no gente sin principios, sin ideales, como ha sucedido, de que el INE o antes el IFE estaban al servicio o del gobierno o de los potentados y llevaban a cabo fraudes electorales, legalizaban, legitimaban fraudes electorales, no sólo en la época posrevolucionaria, sino en los tiempos recientes.

“Lo que hicieron en el 88, lo que hicieron en el 2006, en el 2012 y fraudes en los estados, en los municipios, era el distintivo de lo electoral en México, el fraude, nada que ver con lo que sucedía en otros países, era una vergüenza, cómo votaban los muertos, lo hicieron en el 2006, cómo rellenaban las urnas, falsificaban las actas, cómo utilizaban dinero a raudales para imponer a candidatos de los potentados, para imponer sus políticas antipopulares, entreguistas, para mantener el régimen de corrupción, de injusticias de privilegios, todo esto que fue una pesadilla, hasta hace poco”, manifestó.

leer más INE refrendará lazos con la Presidencia en reunión

Falta reforma al INE, pero se augura buena relación

Por ello, el titular del Ejecutivo federal consideró que existe la posibilidad de que se inaugure una nueva etapa en la relación con el INE, sobre todo con el cambio de los consejeros electorales y resaltó la actitud de la nueva consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

“Falta una reforma, pero con lo que se tiene ahora me gustó y ya lo expresé, la actitud de la presidenta del INE, que se redujo el sueldo, porque cómo un servidor público va a ganar dos, tres, cuatro veces más que el presidente si lo prohíbe la Constitución, por qué violar la Constitución de esa manera, flagrantemente, descaradamente, que es lo que hacen los ministros de la Corte, magistrados, los del INE que estaban y de organismos supuestamente autónomos”, dijo.

Definir un trabajo coordinado, la intención de reunión

Apuntó que el encuentro que sostendrá hoy con los consejeros del INE no será para recomendarles nada, sino para definir un trabajo coordinado.

“Intercambiar puntos de vista, no hay una agenda definida, es una conversación con el propósito de trabajar de forma coordinada, cada quien en el ámbito de sus competencias, pero con el propósito de hacer valer la democracia en el país, de que ya no haya influyentismo, que actúe el INE con absoluta autonomía, que no dependa ni del gobierno ni de grupos oligárquicos, también que se respete la voluntad del pueblo, que se destierre para siempre el fraude electoral que tanto daño causó a México, que haya elecciones limpias, libres”, indicó.

Síguenos en Google News.

AM