AMLO confirma que invitará a consejeros del INE a Palacio Nacional

El Presidente Andrés Manuel López Obrador prepara una reunión con lo consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de "intercambiar puntos de vista" que garanticen la imparcialidad del organismo.

"Primero decir que hay la posibilidad de una reunión con los consejeros del INE, en Palacio (Nacional) yo los voy a invitar, todo esto para intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral", explicó este jueves durante su conferencia de prensa.

El Presidente detalló que este encuentro será para "iniciar una etapa nueva, no de los INES que han servido para justificar y legitimar fraudes electorales, no del INE que había cuando nos robaron la presidencia en 2006, no del INE que había en 2012 que permitió el uso excesivo de dinero en la campaña presidencial, lo cual quedó demostrado posteriormente por las declaraciones judiciales del exdirector de Pemex, que recibió dinero para la campaña presidencial del 2012”, afirmó.

El Presidente López Obrador elogió la decisión de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien se bajó el sueldo, lo que representa un cambio respecto de su antecesor .

Lorenzo Córdova (centro), Guadalupe Taddei (a su der.) y los consejeros que continúan en el INE, posaron ayer con los nuevos integrantes del organismo. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

"Este INE, anterior el de Lorenzo Córdova, que tenían sus privilegios sueldos de 300-400 mil pesos mensuales, me gustó mucho la decisión de la presidenta del INE que decidió bajarse el sueldo ¿por qué no lo hizo el anterior?, entonces sí hay posibilidad del encuentro", sostuvo el mandatario.

