AMLO afirma que sigue investigación por secuestro de empleados de SSPC de Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continúan en la investigación sobre el secuestro de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas y advirtió a los involucrados en este ilícito que deben recapacitar.

MÁS INFORMACIÓN Cumplen plagiados en Chiapas 1 día; los buscan por tierra y aire

“Tienen que liberar los que tienen secuestrados, son inocentes, así de claro y nada de que es un asunto de la autoridad local, es un asunto que tiene que ver con todos, con el gobierno federal, con todos los mexicanos. Ojalá recapaciten, no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos. Es un grupo que está enfrentado a otro grupo, pero eso es otro asunto, no tiene nada que ver con gente inocente, además no es el medio, no es la forma, no es el modo”, manifestó AMLO en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente | Jueves 29 de junio de 2023 https://t.co/heo20h3JiB — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 29, 2023

Durante la conferencia matutina, el mandatario federal puntualizó que se investigará a los servidores públicos de Chiapas que son señalados por participar en el secuestro de los 16 trabajadores.

fgr