Mil policías y soldados buscan a 16 secuestrados en Chiapas

Ayer por la mañana se puso en marcha un operativo con una fuerza de más de mil elementos federales y estatales para tratar de localizar a 16 trabajadores de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas (SSyPC) que fueron secuestrados el pasado martes.

La dependencia ajustó a 16 la cifra de plagiados por un grupo armado e informó que hay dos personas detenidas por su presunta participación en el hecho.

“Se desplegó un operativo de más de mil elementos para ubicar y localizar a las 16 personas pertenecientes a esta institución de seguridad que fueron privadas de la libertad en el tramo carretero Ocozocoautla-Tuxtla y dar con los responsables de esta comisión de delito”, indicó la dependencia estatal mediante un comunicado.

Más tarde, en conferencia de prensa, Gabriela Zepeda Soto, titular de la SSyPC, confirmó que son más de mil los elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército los que participan en la búsqueda “por tierra y aire” de los trabajadores.

Muy temprano, familiares de los empleados afectados se reunieron con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y con varios mandos de la SSyPC.

Al mismo tiempo empezó a circular en redes sociales un video en el que una de las víctimas da a conocer que la petición del grupo armado es que sean destituidos tres funcionarios de la dependencia en la que trabajan.

El hombre que habla dice que “están bien” y que el grupo armado exige a cambio de su liberación el despido de Roberto Yahir Hernández Terán, director de la policía fronteriza; Marco Antonio Burguete, director de la policía Estatal preventiva y Francisco Orantes Abadía, subsecretario de Seguridad.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “no habrá impunidad” y afirmó que “la instrucción es lograr el rescate con vida de todos los trabajadores”.

“No es como antes que pueden cometer delitos y tienen a García Luna o su equivalente, ya no hay agarraderas, el Gobierno no es cómplice de la delincuencia. Entonces, que no estén pensando que somos iguales, para que no dañen a nadie, que no dañen, y vamos a continuar garantizando la paz, la tranquilidad”, declaró.

Aseguró no tener datos respecto a lo que motivó el secuestro, pero comentó: “Al parecer es una confrontación entre grupos, que eso es ahora lo más común, que se enfrenten grupos, pero no tienen por qué, bueno, ni en el caso de ellos mismos, no tienen por qué hacerse daño y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes”.

Al final, López Obrador bromeó: “Lo mejor es que los liberen, si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos”.

Al respecto, el aspirante de Morena a la candidatura presidencial, Ricardo Monreal, recomendó a las autoridades “no aceptar ninguna “negociación”, luego de que se difundiera un video en el que se condiciona la liberación de las víctimas a la renuncia de tres funcionarios estatales

BLOQUEAN VIALIDAD. Por la tarde, familiares de los secuestrados bloquearon durante varias horas el Libramiento Norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, frente a la SCyPC, para exigir la aparición de los empleados secuestrados.

Los manifestantes impidieron el tránsito en ambos sentidos de la vialidad y exigieron informes de la investigación, así como la destitución de los tres servidores públicos que pidió el grupo armado.

Por la tarde circuló otro video en el que una de las víctimas pide a los funcionarios cuestionados que le digan “a sus jefes que entreguen a la persona que tienen secuestrada; ella no tiene nada que ver, al igual que nosotros, y no tenemos que pagar justos por pecadores”. En el clip se aprecia que los trabajadores están hincados.