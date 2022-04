AMLO anuncia fin de Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19

Ante las cifras mínimas que México ha alcanzado respecto a la pandemia por COVID-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Plan Nacional de Vacunación finalizará este mes y en mayo comenzará el seguimiento puntual al fortalecimiento del sistema de salud pública.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que con la implementación del Operativo ABRIL, que refiere una jornada masiva de inmunización contra esta enfermedad, se terminará la estrategia nacional, por lo que ya no habrá módulos especiales para aplicar las dosis a la población.

Sin embargo, esto no significará que la vacuna ya no será suministrada, pues, dijo, seguirá disponible en todos los centros de salud y hospitales del país.

Agregó que, a partir de mayo, los martes ya no serán dedicados a informar sobre la pandemia, sino que el espacio será para hablar sobre el avance de la estrategia para la federalización del sistema de salud, a través del esquema IMSS-Bienestar, como ya se hizo en Nayarit.

Respecto a la jornada masiva de inmunización, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, puntualizó que se han aplicado 2 millones 178 mil 746 dosis desde el 11 de este mes.

Además, señaló que mediante este plan se inmunizó a 47 mil 442 personas que no habían recibido la primera dosis.

“Lo que queremos es que toda persona que no recibió refuerzo, que no recibió vacuna o que no completó el esquema, se acerque. Va ser bien recibida en los puestos de vacunación… queremos que todo mundo terminé vacunado hasta sus dosis de refuerzo”, comentó.

Por otro lado, el funcionario señaló que durante las últimas cinco semanas se ha registrado una disminución de hasta 10 veces en los casos por COVID-19 en México y que, en promedio, a diario se registran 188 casos nuevos y cuatro defunciones.

Al respecto, el Presidente dijo que “es de celebrar que la pandemia está perdiendo fuerza, después de tanto sufrimiento que nos causó. Dos años de hospitalizaciones, de pérdida de vidas humanas, lo más doloroso de todo, pero ya está cediendo”.

