AMLO apoya a Petro y Colombia señala injerencia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador desata el enojo del gobierno colombiano, por calificar como “indignante persecución” contra el candidato opositor a la presidencia de ese país, Gustavo Petro.

“Le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde, todo lo que ya vimos y padecimos en México. ‘Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela’, pero con todo, unidos todos los conservadores, y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético”, destacó el mandatario.

Refirió que su solidaridad con el candidato presidencial de la izquierda, quien ha sido señalado como favorito para ganar la segunda vuelta en las elecciones de ese país, se originaba porque él mismo fue objeto de una campaña negra por parte del expresidente Vicente Fox.

“Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero ni me siento víctima, de esas guerras sucias, es el que les habla, desde hace años. Por eso, ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo, no hay más que eso”, señaló.

De acuerdo con López Obrador durante las elecciones de 2006, operaron los publicistas en colusión con medios de comunicación y empresarios, lo que facilitó que se manipularan los resultados, pero a pesar de todo —insistió— obtuvo el triunfo en las urnas por una diferencia de casi cinco millones de votos, sólo que se negaron a contar las boletas.

Agregó que le molestaba que experimentados publicistas fueran contratados para levantar campañas de difamación contra candidatos de la oposición, en cualquier lugar del mundo.

“Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia, porque es un menosprecio a la persona, es pensar que el ser humano puede ser manipulable, es un objeto, no un sujeto, y esa es la mentalidad de estos publicistas mercenarios”, consideró López Obrador.

Sus declaraciones produjeron una enérgica respuesta por parte del gobierno colombiano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en su cuenta de Twitter, calificó como una actitud “injerencista desobligante” las palabras del mandatario mexicano.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cuales constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país”, se lee en la publicación.

“Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la Presidencia de la República. Tanto los que apoyan a un candidato, como al otro, merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios”, agregó en un segundo mensaje y solicitó respetar la autonomía del pueblo colombiano.