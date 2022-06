Fiscalía de Chihuahua pide prisión preventiva a Duarte para que no se fugue

Durante la audiencia de inicial del proceso en su contra, el exgobernador de Chihuahua César Duarte, quien se negó a declarar, conoció la identidad de ocho testigos protegidos dentro de la causa penal 3041/2019, en la que se le acusa por los probables delitos de peculado y asociación delictuosa por el desvío de 96.6 millones de pesos.

Fuentes consultadas por La Razón confirmaron que, a solicitud de la defensa, el Ministerio Público entregó la información, en sobres sellados que resguardaban los datos de identificación de los testigos que declararon en contra de Duarte.

El juez de control, Humberto Chávez, constató que el MP hiciera entrega de los documentos y que la defensa legal no tomara fotografías de los mismos.

Las fuentes también manifestaron que los representantes sociales solicitaron al juez de control la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, derivado que existe riesgo de una sustracción. La audiencia continuará este sábado.

Acompañado de su defensa el expriista comentó que no entendía cuál fue su actuación en los presuntos desvíos de los que se le señala: “no me quedó claro porque en ningún momento entendí ni escuché en qué fue donde yo actué para esos desvíos de los cuales se me acusa”.

El juez le comentó que los detalles de la acusación se darán durante la audiencia de vinculación a proceso. El político externó que esperaría a que se desahogue la siguiente etapa procesal.

Tras su extradición, que se efectuó el jueves, de Estados Unidos a la Ciudad de México y después al Centro de Reinserción Social número 1, Aquiles Serdán, en Chihuahua, ayer, a las 06:16 horas, fue llevado al Tribunal Superior de Justicia.

La audiencia inició a las 08:45 horas, en la sala número ocho. El exmandatario estatal portaba una faja en la espalda para reducir el dolor de una hernia inguinal.

Pasadas las 21:30 horas los agentes terminaron de mostrar los antecedentes de la investigación y se espera que el juez dicte o no el auto de vinculación, que puede darse en las próximas horas.

Los agentes del MP acusan al también exlegislador por los probables delitos de peculado y asociación delictuosa, contenidos en la causa penal 3041/2019, por hechos ocurridos entre los años 2011 y 2014, cuando el inculpado supuestamente realizó diversas operaciones a través de Gobierno del Chihuahua con diversas personas morales, en las que fue socio, presidente y fundador.

Por su parte, la FGE solicitó a la FGR ejecutar el resto de las órdenes de aprehensión contra Duarte. Roberto Fierro, fiscal estatal, dijo que los otros mandamientos judiciales requieren superar la excepción del principio de especialidad.

“La FGE solicitó a la FGR, para que ésta a su vez realice lo propio con la Secretaría de Relaciones Exteriores y pida al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la ejecución del resto de las órdenes de aprehensión, lo anterior es de conformidad al artículo 17 del Tratado de Extradición”, expuso.

Respecto al estado de salud de Duarte, el fiscal manifestó que los resultados de la revisión médica refieren que, además de una hernia inguinal, es hipertenso y se encuentra bajo tratamiento farmacológico, también tiene múltiples procedimientos quirúrgicos; sin embargo, los mismos no ponen en riesgo su salud al estar dentro del Centro Penitenciario.

Ven en proceso golpe a la corrupción

Politólogos consideraron que la extradición del exgobernador, César Duarte es un golpe a la corrupción en Chihuahua, aparte de que es un paso al combate del delito que beneficiará a la gobernadora de la entidad María Eugenia Campos.

En entrevista con La Razón, Horacio Cervantes, experto en política nacional, dijo que la extradición del exmandatario duró muchos años y fue un caso complejo, debido a que se tenían que resolver tema, pero aclaró que lo importante fue que ya se encuentra en el país y puede responder a las imputaciones que le realizan.

“Fue un problema desde hace años que no haya sido extraditado, ya que es un proceso complejo, pero se aplicó la política internacional de manera adecuada para que en México enfrente las acusaciones que tiene en su contra”, destacó. Detalló que el mensaje es positivo, ya que es un golpe a la corrupción y un avance en la lucha contra el delito, pues es un tema de grandes proporciones que afecta al país.

La Razón publicó que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien fue extraditado a México ayer por el gobierno de Estados Unidos, tuvo este viernes su primera audiencia ante un juez de Control por los probables delitos de asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos, supuestamente sustraídos entre 2011 y 2014, con la complicidad de otros servidores públicos.

Al respecto, Francisco Jiménez, politólogo de la UNAM, dijo que se encuentra un mensaje político de refrendar la presencia del PAN en esa entidad, ya que fue el gobierno de Javier Corral quien pidió su detención y traslado, y que María Eugenia Campos es la que reforzará las acusaciones.

“La gobernadora Maru Campos ha planteado que la extradición es un éxito ,ya que desde hace muchos años se pidió por Javier Duarte, lo que es un golpe político a su favor. Esto tiene varios elementos tras de sí, ya que puede reforzar el discurso de que se combate a la corrupción y la impunidad, por ello es más para avanzar el discurso político que otra cosa”, destacó el experto.

Cetalló que la gran ganadora es la gobernadora, ya que es una oportunidad de oro para comenzar a dar batalla en sus próximas aspiraciones políticas, pues si bien el tema es un caso regional, el impacto puede ser nacional si se capitaliza de manera adecuada.