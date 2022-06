“Aquí, ni perdón ni olvido para ninguno de los exgobernadores”

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señaló que en la aplicación de la ley contra exmandatarios corruptos no habrá “ni perdón ni olvido”, y precisó que esta advertencia es no sólo para César Duarte, sino también para su antecesor inmediato, Javier Corral.

Por ello, dijo que ya se preparan los expedientes en contra de su compañero de partido, de quien, de manera general, dijo que se le podrían fincar diversas responsabilidades a partir de que se identificaron diversas irregularidades en materias civil, penal y administrativa.

En entrevista con La Razón, apuntó que no tiene intención de venganzas o “cacerías de brujas”, pero destacó que la extradición de César Duarte y la continuación de su proceso en México confirma que no se tolerará la corrupción por parte de los exgobernadores.

En ese sentido, la mandataria de Chihuahua reconoció la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), porque no permitieron que el caso de César Duarte quedara en un impasse.

Y aunque evitó dar detalles, reveló que ya existe un trabajo conjunto de su Gobierno con la FGR para el caso de Corral Jurado.

¿Cuál es la importancia de la extradición de César Duarte? Es importante, porque se demuestra que estamos trabajando por combatir la corrupción, por combatir con la Fiscalía General de la República, con la Cancillería, con el propio Presidente de la República. Quiero agradecerles a todas las entidades coadyuvantes del Gobierno federal por apoyar al estado de Chihuahua en este menester, porque pudiese haber quedado este tema detenido en un impasse, guardado, escondido para los mexicanos y para los propios chihuahuenses; sin embargo, se le dio seguimiento y se hicieron todos los esfuerzos para que esto concluyera en lo que el día de hoy estamos viendo, que la extradición se diera.

Ustedes, como Gobierno de Chihuahua, ¿tienen más elementos que aportar en la investigación, en el proceso contra Duarte? Hay elementos que corresponden a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y corresponden al Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, y que no me compete a mí hablar de ellos, porque estaríamos violando la presunción de inocencia en las investigaciones, pero sí, lo que te puedo decir es que actuaremos conforme a derecho y lo que queremos es sentar un precedente para los chihuahuenses y para los mexicanos de que se puede combatir esta impunidad. Cuántos casos hoy en día no tenemos de exgobernadores que están fuera y no han asumido el peso de la ley por sus acciones; entonces, esto hoy fue para el imputado, para el antepasado gobernador en el estado de Chihuahua, pero que quede muy claro que en Chihuahua no hay ni perdón ni olvido para ninguno de los exgobernadores.

¿Ni perdón ni olvido para ninguno de los exgobernadores? Así es.

¿Eso incluye a Javier Corral? Así es, claro. Para el caso de Javier Corral y, por supuesto, para todos los políticos y los mismos funcionarios hoy en día del Gobierno actual que no actuemos como nos marca la ley y como nos lo exigen los ciudadanos.

¿Tiene elementos en el caso de Javier Corral? ¿Han encontrado irregularidades? Hay irregularidades de diversos tipos que más adelante se harán públicas, pero claro que existen.

Más adelante las harán públicas pero, ¿en qué sentido van esas irregularidades? De todo tipo. Te puedo hablar de generalidades, de que son civiles, penales y administrativas.

¿No va a haber perdón ni olvido para otros gobernadores? ¿Hasta qué gobernadores pueden alcanzar? Bueno, algunos delitos prescriben. Te estoy hablando de los dos exgobernadores: del imputado (César Duarte) y de Javier Corral, claro. Pueden ser secretarios de la pasada administración, de Javier Corral; secretarios que lo acompañaron, van a hacer una revisión completa. Quiero dejarle bien claro a la ciudadanía que la gobernadora del estado de Chihuahua está para gobernar, está preocupada por darle resultados a los chihuahuenses. El día de ayer (miércoles) se trasladó ya la Secretaría de Seguridad Pública a Ciudad Juárez, el día de ayer (miércoles) ya se comenzó la instalación de una inversión de más de tres mil millones de pesos para el estado de Chihuahua, para la tecnología, para la dignificación de los cuerpos policiales, para reducir los índices delictivos, así como ya lo hicimos en el municipio de Chihuahua. Yo estoy enfocada en dar resultados, en gobernar, y el equipo que tengo el honor de que me acompañe en la Fiscalía General del Estado, en la Secretaría de la Función Pública, ellos son quienes están encargados de darle seguimiento a los expedientes del exgobernador Javier Corral.

Usted como gobernadora, ¿no está enfocada en venganzas, en cacerías de brujas? Ni en resentimientos ni en venganzas ni en cacería de brujas. Yo hago lo que a mí me pidieron los chihuahuenses que hiciera: estar atenta de sus prioridades, que son seguridad pública, que es salud y que es la reactivación económica, y quiero decirle a los chihuahuenses que no les voy a fallar.

Pero este tema de la corrupción, ¿es algo que finalmente tenía que revisar? Claro, pero te repito: pudo haberse quedado en el impasse, pudo haberse quedado el expediente ahí olvidado, porque a nadie le interesaba, y quiero agradecer a la Fiscalía General de la República, a la Cancillería y a la Fiscalía General del Estado, porque trabajamos en una misma causa, que fue combatir la impunidad y no dejar que este caso se quedara a dormir.

¿Con la Fiscalía General de la República está trabajando algo en el caso de Javier Corral? Pues sería abrir voz a una investigación que no me compete a mí hablar de ella y que no puedo hablar de ella, pero lo que sí te puedo decir es que están trabajando en esos expedientes.

¿Ha sido fácil la coordinación con el Gobierno federal en estos rubros? Creo que la relación con los distintos niveles de gobierno nunca es fácil, estamos hablando tal vez de contextos distintos o de percepciones distintas, pero ha habido una relación institucional y de respeto.

¿Se ha podido separar la filiación política? En algunos casos sí, en algunos no. Digamos que estamos en un permanente estira y afloja.

¿En qué casos no? Hay discrepancias en materia de salud, en el Insabi, básicamente, pero te puedo hablar de un caso de éxito, como en materia de seguridad, con los tres niveles de gobierno, estado, municipio, la Sedena, la Guardia Nacional, la Marina; hemos logrado la disminución en índices delictivos.

A usted ya se le menciona entre las presidenciables del PAN, ¿le interesa participar? Claro que me interesa participar. Estaré lista cuando tenga que ser; por supuesto que tengo mucho ánimo, mucha determinación por darle al país un caso de éxito, como es el de Chihuahua, y decirle a los mexicanos, en general, que sí hay de otra.