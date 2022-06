Niega el mandatario “odio” a expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no siente odio por ninguno de sus antecesores, sí guarda diferencias y podría saludarlos, pero no de mano, porque afectaría su imagen; en cambio a la mamá de Joaquín Guzmán Loera sí la saludaría porque “es una mujer mayor y madre”.

“Es muy distinto, un familiar de un delincuente, si no está enjuiciada y si es una señora mayor, una madre, merece todo el respeto. Miren en la tradición de justicia mexicana, cuando alguien está en la cárcel y muere su madre, se le puede permitir ir al velorio, esas son cosas mayores”, dijo.

El mandatario señaló que sus diferencias políticas con los expresidentes no pueden llevarlo a sentir odio hacia ellos. Pero sí evitaría saludarlos, porque no le conviene políticamente.

“Pero de eso a que yo les tenga odio no. Si me encontrara yo a Calderón, me encontrara yo a Salinas, a lo mejor los saludaría, a lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría”, reconoció.

Expresó que las diferencias fundamentalmente con Carlos Salinas de Gortari parten de que entregó los bienes de la nación a particulares y de forma muy marcada a los hijos de sus allegados porque pretendía construir una nueva oligarquía.

Con Ernesto Zedillo porque cuando sobrevino la crisis económica “una crisis que provocó el mismo gobierno, en vez de rescatar al pueblo deciden rescatar a los de arriba”.

A Vicente Fox lo señaló por engañar al pueblo con un cambio y seguir con lo mismo. En cambio a Felipe Calderón lo acusó de combatir a un cártel para beneficiar a otro.

“Proteger a un grupo y combatir a los demás, cuando una autoridad tiene que actuar con rectitud pintar la raya, definir con claridad las fronteras, aquí está la delincuencia, aquí está la autoridad, no voy a proteger a unos para combatir a otros no, el que comete un delito tiene que ser castigado”, señaló el mandatario.

López Obrador criticó la dilación en el proceso que se sigue contra Genaro García Luna y lo comparó con el divorcio de los actores Jhony Deep y Amber Heard.

“Acaban de resolver lo de una denuncia muy publicitada de unos esposos divorciados que acusaban, la señora lo acusaba de maltrato y bueno, ya resolvieron los jueces, pero todo el proceso creo que tardó seis meses, el proceso judicial. Y lo de García Luna ya lleva años, está rarísimo”, se quejó.