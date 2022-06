"Tú crees que con este tono de voz yo voy a amenazar a alguien": Adán Augusto tras difusión de audios (VIDEO)

El secretario de Gobernación, Adan Augusto López, rechazó que haya enviado una amenaza al presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

"Tú crees que con este tono de voz yo voy a amenazar a alguien, no, no, nosotros actuamos de distinta manera, todo esto nosotros ya lo vivímos cuando estábamos en la oposición, o sea a la gente no se le olvida quien compraba los votos para la reforma energética fueron ellos", dijo Adán Augusto López.

Añadió que como responsable de la política interior del país se ha reunido con todos los líderes partidistas y coordinadores de las diferentes bancadas representadas en la Cámara de Diputados, sobre la reforma energética.

"¿Ustedes creen que con este tono de voz voy a amenazar a alguien?"



Eso dijo el secretario de Gobernación Adán Augusto López sobre el audio filtrado de una llamada entre Manuel Velasco y Alito, donde el presidente del PRI acusa ser amenazado



Adán Augusto López rechazó hablar sobre su posible postulación a la candidatura presidencial de Morena, porque se encuentra en el periodo de veda electoral y sus palabras sean por si o por no, pueden ser consideradas actos anticipados de campaña.

Para todo hay un momento y un espacio y no se deben adelantar a los tiempos electorales, destacó el funcionario.

