AMLO manda mensaje a Selección Mexicana; "No se puede vencer al que no sabe rendirse", dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a la Selección Mexicana de fútbol , que el sábado perdió ante su similar de Argentina.

"Esto no se acaba hasta que se acaba, hay que echarse para adelante siempre, no se puede vencer al que no sabe rendirse" , les dijo el mandatario a los seleccionados nacionales que participan en el Mundial de Qatar 2022.

Este miércoles los nacionales se jugarán su pase a la siguiente ronda, contra Arabia Saudí.

