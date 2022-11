El legendario portero español Iker Casillas señaló el erro que Guillermo Ochoa cometió en el gol que recibió de Lionel Messi en el partido que México y Argentina sostuvieron en la ronda de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Al final fue una genialidad, un disparo que a todos nos sorprendió. Cuando vi que fue gol quise ver repetida la jugada varias veces. Es verdad que sí, Guillermo Ochoa está un poco adelantado, ese gol de tan lejos no lo sufres. Yo creo que con uno o dos pasos esa pelota no hubiese entrado contra México”, señaló Casillas para Fox Sports, de acuerdo con Récord.

¡Gol de Argentina! ¡Golazo de Messi! 🔥



El gol lo lamentamos todos. Ante el Más Grande de Todos no se puede hacer mucho. 😔#ARG 1-0 #MEX#Messico I #LoRifadoDeQatar I #TUMundial



🔴 EN VIVO

📺 Las Estrellas, Mi Canal 5 y ViX

📲👉 https://t.co/vDZBq9U9LM pic.twitter.com/stDZoCQoyY — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 26, 2022

Messi estuvo desaparecido el primer tiempo del México vs Argentina, pero en el segundo tiempo tuvo un espacio que aprovechó para marcar un golazo de pierna zurda desde fuera del área que abrió el partido y posteriormente le permitió a Enzo Fernández aumentar la ventaja con otra impresionante anotación.

"Es verdad que Argentina gana 2-0, pero yo a México le veo pobre en cuanto a querer llegar a la portería rival. No conté ninguna ocasión de gol, salvo una falta que la para el 'Dibu' Martínez y nada más. Fue demostrar que no tenían problema en enfrentar a la Albiceleste, pero en el futbol en sí no vi absolutamente nada", destacó el campeón del mundo en 2010.

Álvaro Morales revienta a Martino y lo acusa de corrupto



Álvaro Morales tundió al argentino Gerardo Martino, el entrenador de la Selección de México, y lo acusó de corrupción ya que a su parecer hizo que el Tri perdiera a propósito ante la Selección de Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022.

"¡Se los dije! ¡Se los dije! Gerardo "El Tata" Martino entregaba tácticamente el partido. ¿Qué esperábamos si tenemos al Caballo de Troya en casa? ¿A quién demonios quería hacer ganar? ¿Nosotros? Por qué no hizo absolutamente nada para que ganáramos nosotros ¿O quería que ganara su país?, explicó en la transmisión de Futbol Picante.

Morales continuó con sus duros señalamientos de corrupción a Gerardo Martino, uno a de los que más ha atacado en la cobertura de ESPN para el Mundial Qatar 2022.

"Regalo tácticamente el partido ¿Línea de cinco? Contra Islandia casi perdemos en 2021, en 2022 contra Uruguay perdimos, ¿Sin centro delantero referente? En el partido contra Paraguay no usamos delantero referente y perdimos ¿Qué pretendió con esos cambios el Tata Martino? ¿Ponerle en bandeja de plata el bruto partido? ¿Eso pretendía? Tata ¿Para quién dirigías? ¿Para nosotros o para ellos?".

aar