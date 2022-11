Copa del Mundo Qatar 2022: Messi patea la playera de México y "Canelo" lo amenaza; "que le pida a Dios" (VIDEO)

Lionel Messi pateó la playera de la Selección de México, cuando celebró del triunfo de la Selección Argentina por 2-0 ante la tricolor el sábado pasado.

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

Esto generó una ola de indignación en las redes sociales y uno de los personajes más destacados en contestarle al astro del PSG fue Saúl "Canelo" Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano.

la afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!! https://t.co/fuvEbA28aA — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo", lanzó el boxeador en sus redes sociales.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Álvaro Morales revienta a Martino y lo acusa de corrupto

Álvaro Morales tundió al argentino Gerardo Martino, el entrenador de la Selección de México, y lo acusó de corrupción ya que a su parecer hizo que el Tri perdiera a propósito ante la Selección de Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022.

@grillolandia13 Tata para quien dirigias para ellos o para nosotros? ♬ sonido original - Elgatofutbolero

"¡Se los dije! ¡Se los dije! Gerardo "El Tata" Martino entregaba tácticamente el partido. ¿Qué esperábamos si tenemos al Caballo de Troya en casa? ¿A quién demonios quería hacer ganar? ¿Nosotros? Por qué no hizo absolutamente nada para que ganáramos nosotros ¿O quería que ganara su país?, explicó en la transmisión de Futbol Picante.

Gerardo Martino es visto abrazado con el DT de Argentina



La Selección Mexicana sufrió un duro golpe al ser derrotado por Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022, sin embargo, Gerardo Martino, estratega del tricolor, fue visto con el entrenador de la Albiceleste Lionel Scaloni intercambiando un abrazo en los pasillos del Estadio Lusail.

Que alguien me explique porque el Tata hace el movimiento de “pegarle” al balón cuando argentina anotó el segundo gol. pic.twitter.com/gt0mm7SgBt — La Teacher Podcastera 🐯🎙 (@gabrielaVMtz22) November 26, 2022

La foto fue compartida por El Informador de Guadalajara, medio que señala que "fue el propio Scaloni quien acudió a buscar al 'Tata', tras la victoria de la Albiceleste ante el Tricolor". En la imagen el timonel de México se ve sonriente, pese a que su equipo perdió 2-0 y está al borde de la eliminación del Mundial Qatar 2022.

