AMLO asegura que no promoverá juicio político contra Xóchitl Gálvez, pero insiste en acusaciones por contratos irregulares

Pese a las medidas cautelares impuestas por el INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó de nuevo en contra de la panista Xóchitl Gálvez por los contratos de sus empresas, y afirmó que no promoverá un juicio de desafuero en contra de ella .

“Yo padecí de un desafuero, ¿cómo voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí? ¿Quién me desaforó?, pues el PRIAN, estos mismos, Fox en alianza con los del PRI, con el fiscal, antes se llamada procurador, (Rafael) Macedo de la Concha, el presidente también de la Suprema Corte, (mariano) Azuela y todos los ministros de la Corte”, aseguró.

Desde Tepic, Nayarit, calificó como falsario, calumniador y mentiroso a Héctor Aguilar Camín por decir que promoverá el desafuero de la señora Gálvez; “yo no voy a hacer eso, nunca lo haría, no soy igual que él e igual que otros perversos del conservadurismo. No, yo soy partidario de las libertades”, insistió.

Durante la conferencia de prensa mañanera, acusó que los abogados de Claudio X. González la están asesorando en la demanda que presentó Xóchitl Gálvez en su contra ante la Fiscalía General de la República por la divulgación de los contratos de sus empresas con el sector público y privado.

“Yo les mandé información para que investigaran y ahora resulta que están defendiendo a la señora Xóchitl, es como el mundo al revés. Hay que ver qué hacen las autoridades, y si a mí me piden información yo estoy disponible para mandar un escrito y ampliar toda la información sobre este tema”, refirió.

AMLO dijo desconocer si por hablar de este tema en la mañanera sería sancionado por el Tribunal Electoral, aunque aclaró que el caso no tiene nada que ver con lo electoral sino por una denuncia de supuesto tráfico de influencias y corrupción.

“Se me pasó aclarar que 70 por ciento de los 1500 millones, como mil millones, fueron empresas que le entregaron el contrato y están radicadas en Miguel Hidalgo”, aseveró el presidente.

“Esta empresa de la señora y su familia es básicamente de Miguel Hidalgo, o sea que todos sus clientes los tiene en Miguel Hidalgo donde casualmente fue ella jefa delegacional, pero ya son las autoridades las que tienen que investigar si hay algo indebido, tráfico de influencias, corrupción”, concluyó.

El mandatario al hablar de la demanda interpuesta por Gálvez, opinó que será la autoridad la que investigue, pues en su caso sólo difundió una información que pudiera ser motivo de delito.

“Ahora que me demanda que la autoridad investigue, pero les mando a decir que a mí me llega información de todos, no es información oficial, y ni sabía que tenía empresas, es hasta que me llegó ese documento”, justificó.

“¿Por qué di a conocer estos contratos?, porque me los hicieron llegar y ni modo que, si uno sabe de que hay un posible delito, tiene uno que quedarse callado”, finalizó.

