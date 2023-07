Xóchitl Gálvez ampliará denuncias contra AMLO por violar medidas del INE; confesó delito en mañanera, dice

El equipo jurídico de la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez ampliará sus denuncias en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por no acatar las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre hacer referencia de su persona.

“Hoy el presidente vuelve a desacatar al INE al mencionarme tres veces en la mañanera, lo tiene prohibido, pues dio a conocer una encuesta que beneficia a sui partido y es algo indebido, y hoy volvió a mencionarme valiéndole sombrilla las medidas del INE, lo que demuestra que hay una gran desesperación desde la Presidencia de la República”, explicó.

En conferencia señaló que el Ejecutivo insiste en las “fake news”, por lo que le recomendó se relaje, ya que está muy preocupado de su avance.

Además, dijo que en su conferencia matutina confesó que tuvo acceso al secreto fiscal bancario y financiero y lo hizo público , por ello, recordó que lo denunció. “Me queda claro que no le está haciendo caso al INE, difunde fake news y comete un delito al disponer de información privilegiada que solo la tiene Hacienda, el SAT, IUF y la Comisión Bancaria, por lo que tenerla y hacerla pública y que lo haya reconocido, debe ser una confesión clarea para las autoridades”, dijo.

Indicó que no la va a distraer lo que haga el mandatario federal, por lo que alista complementar las denuncias que previamente ya había ingresado en su contra, ya que la volvió a mencionar en la conferencia matutina.

Mencionó que, si el presidente tiene dudas de sus empresas, para ello está el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que le hagan una auditoría, pero recalcó que lo que no se vale es extraer esa información y darla a conocer, pues se viola el secreto fiscal, lo que es un delito. “La Fiscalía se debe aplicar, porque hoy declara que la obtuvo. Trabajar en este país no es un delito, lo que es un delito es robar, por ello, tengo una empresa establecida y me siento muy orgullosa”, aseveró.

Indicó que en Presidencia tienen datos de que se acerca peligrosamente a sus “corcholatas”, en específico de Claudia Sheinbaum, por ello, dijo que tiene claro que tratarán de sacarla de la contienda de cualquier manera. “Yo hago un llamado a la presidenta del INE que dé un manotazo de autoridad y será muy el presidente, pero no debe meterse en la contienda electoral. Él se mete todos los días, por ello el INE se debe dar a respetar”, agregó.

