AMLO asegura que quiere mucho a Gerardo Fernández Noroña, pero no es militante de Morena

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abordó la situación del diputado Gerardo Fernández Noroña en relación con los acuerdos para la distribución de cargos en la próxima administración, enfatizando el aprecio que siente por el político del Partido del Trabajo (PT), pero aclarando los términos de los acuerdos establecidos.

“Lo voy a decir, quiero mucho a Noroña, lo estimo mucho, es un dirigente de primera, nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena”, dijo AMLO durante la conferencia de prensa mañanera, tras convocarlo a mantener la unidad en el movimiento de transformación.

Fernández Noroña exigió que se respeten los acuerdos del proceso interno de Morena a la Presidencia, donde quedó en tercer lugar en las encuestas, por lo que tocaría ser el coordinador en la cámara alta. Además, reprochó los cargos a Adán Augusto López y Ricardo Monreal, como líderes de las bancadas en el Senado y San Lázaro.

AMLO precisó que durante dichos acuerdos se pidió que los partidos de la coalición, PT y PVEM, también postularan sus candidatos en el proceso interno para la candidatura presidencial, por lo cual, apuntó, decidieron lanzar a Fernández Noroña y a Manuel Velasco.

AMLO recordó que el acuerdo original tenía que ver con los integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sin embargo, declinó polemizar sobre este tema y aclaró que no tuvo nada que ver con la designación de Claudia Sheinbaum, pues fue ella quien ganó las encuestas internas.

“Para aclararlo bien, no se trata de polemizar sobre esto, yo no tengo nada que ver, nada más que se tiene que procurar la unidad y aceptar los acuerdos”, subrayó AMLO.

AMLO desestimó que la posición de Fernández Noroña vaya a provocar algún conflicto en el movimiento, pues “no pasa nada, en un partido democrático tiene que haber críticas y cuestionamientos, debate, nada más que pues hay que aclarar bien.

A mí me tocó hacer un borrador que propuse, no fui ajeno, claro yo no tuve que ver en quién iba a quedar porque es muy importante, nada más que eso está muy difícil que lo reconozca que por primera vez no hay dedazo, esto que se debía de reconocerse, no, eso pasó de noche