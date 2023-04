AMLO confía en lograr la pacificación de Zacatecas

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en que logrará pacificar a Zacatecas, estado que enfrenta lo que calificó como “preocupante” violencia.

“Ahora no hay corrupción, no hay impunidad y está bien pintada la raya una cosa son los delincuentes y otra cosa es la autoridad; ya no hay el contubernio que existía antes, por eso tengo mucha confianza y tengo fe en que vamos a resolver el problema, que vamos a seguir avanzando para que no haya homicidios, que no haya desaparecidos en el país, ese es nuestro compromiso”, señaló el mandatario al encabezar la presentación del Plan de Salud IMSS-Bienestar.

Previo a su llegada, un grupo de colectivos de familias que buscan a desaparecidos se colocó en uno de los accesos del Hospital de la Mujer en Fresnillo, Zacatecas, para solicitarle su intervención a fin de desplegar elementos de búsqueda, pero elementos del Ejército, vestidos de civiles, introdujeron al mandatario por otro acceso impidiendo que se reuniera con los manifestantes.

TE PUEDE INTERESAR Marchan contra incorporación de Lorenzo Córdova a la UNAM (FOTOS)

Sin embargo, el Presidente se refirió en dos ocasiones a estos grupos:

“Entiendo muy bien la preocupación por sus desaparecidos y por sus víctimas y necesitamos seguir adelante sin detenernos, hasta garantizar la paz y la seguridad en Zacatecas y en todo el país, y ahí vamos poco a poco, porque es un problema que heredamos de gobiernos que no les interesaba detener la violencia”, denunció el mandatario.

Dijo que su administración no ha escatimado esfuerzos para apoyar al gobierno local que encabeza David Monreal Ávila, en la lucha contra el “flagelo” que representa la violencia que azota a esa entidad.

“Estamos ayudando a enfrentar los graves problemas, estamos ayudando a David para que podamos pacificar a zacatecas, no hemos dejado de apoyar con elementos de Marina, Ejército y Guardia Nacional y vamos a seguir ayudando para enfrentar el flagelo de la violencia; es realmente un problema que preocupa mucho y que daña, estamos conscientes de eso”, reconoció al señalar que todos los días analiza con su gabinete de Seguridad la situación del país y nunca un presidente había dedicado tanto esfuerzo a tratar de pacificar al país.

TE PUEDE INTERESAR "INAI no trabaja para los Poderes del Estado sino para la sociedad", responde órgano

Al término del evento, el Presidente envió un último mensaje a familiares de desaparecidos que buscaban una entrevista con el mandatario.

“Decirles a los familiares de desaparecidos de las víctimas que vamos a seguir buscándolos y vamos a seguir haciendo justicia, ese es nuestro compromiso”, concluyó el discurso y abandonó el hospital de Fresnillo, pues tendrá actividades más tarde en San Luis Potosí.

Plan de Salud IMSS Bienestar Zacatecas https://t.co/7x2ybQ6MoT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 14, 2023

Síguenos también en Google News

Leo