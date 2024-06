AMLO confirma reunión con Sheinbaum el lunes en Palacio Nacional; 'la invitaré a comer'

Al calificar a Claudia Sheinbaum como una “mujer de primera”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que el lunes 10 de junio se reunirá con la presidenta virtual electa en Palacio Nacional, a quien, adelantó, “invitaré a comer”, donde se pondrán de acuerdo para llevar a cabo el proceso de transición del Gobierno federal.

AMLO destacó que el encuentro se dará una vez que concluyeron los cómputos distritales de la elección presidencial donde triunfó Sheinbaum con más de 35 millones de votos.

“Va a ser una reunión en la que vamos a platicar y seguramente ella les va a informar a ustedes, pero es un encuentro, un encuentro para platicar, ponernos de acuerdo sobre la transición y ella ya las informaría”, dijo durante la conferencia de prensa matutina.

“No nos vamos encontrar, vamos a platicar sobre la transición y es probable que informe, ya sea de manera directa aquí, si lo desea, o en su casa de campaña, o mediante un video”, añadió AMLO.

AMLO aprovechó para aclarar un error que cometió ayer al dar a conocer un mensaje que le hizo llegar a la presidenta virtual, el cual no fue el día de las elecciones sino durante el cierre de campaña en el Zócalo de la CDMX.

Me confundí porque el día del triunfo le hablé por teléfono, pero sí le mandé un mensaje al cierre de campaña”, precisó, luego de dar lectura al mismo: “Aunque pienso igual que tú sobre que el poder es humildad, la verdad, la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda de que México y su pueblo están benditos AMLO

Sobre una reunión con los gobernadores electos de Morena, AMLO indicó que aún no se ha planteado esa posibilidad porque “falta la visita o entrevista con Claudia, después que ya se terminó el conteo.

“Recuerdo que al día siguiente de nuestro triunfo (en 2018) estuve aquí en Palacio, me entrevisté con el presidente Peña porque todos aceptaron, no tuvimos problemas. Ahora tenemos que esperar porque vieron lo que sucedió y no quiero referirme a eso, pero ya para el lunes, ya podemos platicar sobre la transición”, enfatizó AMLO.

Insiste que está por concluir su ciclo en la vida política

AMLO reiteró que está por concluir su ciclo en la vida pública y dijo que lo que vendrá hacia adelante no “es la continuación con los cambios que naturalmente se van a producir de la transformación que iniciamos millones de mexicanos”.

AMLO declaró que si bien una vez que él se retire sus hijos estarán el libertad de decidir si participan en la vida pública, ninguno de ellos será su representante ni estará autorizado a decir que encabeza el movimiento obradorista.

“Ellos son libres, si deciden seguir participando lo van a hacer, pero no me van a representar, porque yo ya concluyo y no voy a tener representante y solo atendería yo un llamado de mi presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir toda la vida”, aseguró AMLO.

AMLO desautorizó a cualquiera que pretenda erigirse como su sucesor al frente del movimiento obradorista. “Nada de que yo conformo el movimiento obradorista porque yo soy amigo de Andrés Manuel, o yo conformo el movimiento obradorista porque yo luché junta a él desde el principio, o yo conformo el movimiento obradorista porque soy hijo de Andrés Manuel. No, no, eso no”.

AMLO adelantó que pidió a sus hijos fijar un posicionamiento donde aclaren cualquier señalamiento que se haya hecho sobre ellos, de presuntos actos de corrupción cometidos durante el sexenio de su padre.

Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo y como son honrados, porque así fueron educados, por la finada mamá, por el papá, van a sacar un documento, se los sugerí. Les dije: no dejen nada pendiente y aguanten, aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa siempre se padece, se sufre, es la cuota de humillación a la que hago referencia que se tiene que pagar AMLO

