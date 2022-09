AMLO: No creo que Monreal ofreciera frenar reforma a GN por presidencia del Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que no cree que el senador Ricardo Monreal haya ofrecido a la oposición un acuerdo para frenar la reforma para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional a cambio de votos para obtener la Mesa Directiva del Senado.

MÁS INFORMACIÓN Oposición en el Senado pactó con Monreal y no se cumplió acuerdo: Damián Zepeda

En Palacio Nacional, López Obrador señaló que un legislador puede comprometer su voto, pero no el de los demás, y porque ya no son tiempos de la “borregada”.

“No lo creo, porque no puede un legislador con vocación democrática o sin vocación democrática, ofrecer su voto, pero no puede comprometer el voto de los demás, porque también no son aquellos tiempos de la borregada, ya cada quién es dueño de su criterio. O sea no lo creo”", sostuvo AMLO.

Este jueves, el senador panista Damián Zepeda afirmó que se había alcanzado un acuerdo entre la oposición en la Cámara Alta y Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena, para empujarlo a la presidencia de la Mesa Directiva, y se evitara la aprobación de leyes como las secundarias de la Guardia Nacional y las de la reforma electoral.

