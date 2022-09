Bancadas buscaban "nuevo orden"

Oposición en el Senado pactó con Monreal y no se cumplió acuerdo: Damián Zepeda El legislador panista reveló que todas la fuerzas políticas del Senado pactaron para que Ricardo Monreal ocupara la Mesa Directiva; no obstante, el acuerdo para tener una Cámara alta "plural" no se cumplió