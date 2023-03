AMLO descarta tener un acercamiento con la presidenta de la SCJN Norma Piña

El Jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes que vaya a buscar un acercamiento con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, quien ha sido blanco de ataques en redes sociales.

Desde Oaxaca, López Obrador consideró que este tema se usa como estrategia de sus oponentes para “zopilotear” a su gobierno.

#ConferenciaPresidente desde Oaxaca, Oaxaca | Martes 21 de marzo de 2023 https://t.co/K6RRdyBMfl — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 21, 2023

“No tiene sentido, yo ya expresé mi condena a este tipo de actos, no debería de repetirse y también no usarse con propósitos politiqueros, porque los conservadores andan zopiloteando.

"Pues ya lo estoy mandando desde aquí: que no hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología de la violencia, vernos como adversarios, no como enemigos; adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”, pidió López Obrador.

Externó que empresarios, medios de comunicación y partidos políticos conservadores se unen en su contra y todo el tiempo están atacándolo en los diferentes espacios informativos.

“Y los dirigentes de los partidos del bloque conservador y los medios de información, la mayoría de los periodistas famosos, que ya dejen de estar con campañas negras en contra de nosotros, porque nada más se la pasan en eso.

"Programas de radio, los noticieros de radio, la televisión, los periódicos puro amarillismo, están actuando como pasquines, como boletines del bloque conservador; ya deberían de cambiar porque además son muy tendenciosos”, denunció.

Incluso insistió que durante la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) se quemó una figura que representaba al presidente -a pesar de que ya se demostró que no fue en ese acto, sino en una marcha feminista del pasado 8 de marzo- y nadie actuó o se quejó, lo que calificó de hipocresía.

“Hablábamos ayer que en la marcha que hicieron los conservadores quemaron una figura del presidente, de ya saben quién, y nadie dijo nada, y ahora un escándalo.

"Ya basta de hipocresía, y que no olviden lo que decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Que no lo olviden, la gente no quiere el conservadurismo corrupto, no quieren que regresen los corruptos, o si quieren que regresen, pero lo que se robaron nada más”, abundó López Obrador.