Poder Judicial reprocha violencia y que contrapesos causen confrontación

El Poder Judicial (PJ) consideró preocupante que el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige el orden constitucional en México derive en actos de confrontación, de odio y de violencia de género, tras la quema de una efigie de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), Norma Lucía Piña, mientras que el Presidente Andrés Ma-nuel López Obrador también condenó el hecho.

Al referirse a la quema de la figura en el Zócalo, el sábado, ministras, ministros, consejeras, consejeros, magistradas, magistrados, juezas y jueces que conforman el Poder Judicial de la Federación (PJF) rechazaroon este tipo de expresiones.

“A este Poder de la Unión le preocupa que el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redunde en una confrontación, no sólo institucional, sino entre los mexicanos”, señaló el Poder Judicial.

Sus integrantes reprocharon “categóricamente” las manifestaciones de “violencia y odio” ocurridas el 18 de marzo, durante la conmemoración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera en el Zócalo, donde simpatizantes de la 4T prendieron fuego a una figura de la imagen, en acciones “en contra de la ministra presidenta del PJF y de nuestra institución”.

Reprobamos categóricamente las manifestaciones de violencia y odio acaecidas el 18 de marzo en el Zócalo capitalino en contra de la ministra presidenta del PJF y de nuestra institución

Poder Judicial, Comunicado de prensa

Asimismo, subrayó que la violencia de cualquier tipo es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos “que nos unen como mexicanas y mexicanos: la salvaguarda de los derechos humanos y del estado de derecho. No más acciones de odio. No más violencia de género. México nos demanda más”.

Más tarde, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal condenó los actos de odio manifestados por “simpatizantes del partido en el poder” en contra de Piña Hernández, y anunció que reportará los hechos ante la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Actos de esta naturaleza llevan consigo el afán de amedrentar a todas las personas que nos dedicamos a la función jurisdiccional, pero a la vez corroboran que la Judicatura Federal está encauzando su camino como auténtico garante de los derechos de las personas”, indicó.

Momento en el que la figura fue quemada, el sábado pasado. Foto: Especial

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador condenó las agresiones en contra de la presidenta del máximo tribunal y consideró que quemar una figura de la ministra no es la mejor forma de protestar.

“No debe de llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor; creo que hay formas de protestar, sin llegar a esos extremos; esto es lo que yo opino. Condeno esos actos, no hace falta. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos.

“Nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer, y nosotros no podemos actuar de la misma manera, hay que ser respetuosos. Y este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico, y no odiar, hay que hacer valer, en todo, el amor al prójimo. Son nuestros adversarios, pero no nuestros enemigos”, destacó.

No debe de llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor; creo que hay formas de protestar, sin llegar a esos extremos. Condeno esos actos, no hace falta. Son expresiones muy minoritarias de nuestro movimiento

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Sin embargo, recriminó que durante la manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) se quemó una figura que lo representa a él, pero nadie se quejó o lo publicó en medios.

“Claro que son expresiones muy minoritarias de nuestro movimiento; la mayoría de la gente está muy consciente de que se debe de seguir luchando por la vía pacífica y que vamos muy bien. Y que, además, no hay que darles motivos a los conservadores, porque ya ven cómo son, muy hipócritas.

“Yo no estoy seguro, pero en la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco, también quemaron unas figuras. ¿Qué figuras eran? Ah, una mía también. No me di cuenta, no me di por enterado. Pero no debe de pasar eso en ningún caso. Pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa, ¿verdad?, ¿o sí salió? Nadie se quejó”, expuso.

El Presidente insistió en su rechazo a la manifestación contra la titular del Poder Judicial: “De todas maneras, repruebo lo de la ministra Piña. Yo no sabía que habían quemado una figura, porque es mucho muy de los conservadores eso. No, pues si quemaban los libros; bueno, si había inquisición, pero eso no tiene nada que ver con el movimiento progresista, cero de intolerancias”.

Asimismo, aseguró que durante la celebración del 85 aniversario de la expropiación petrolera no hubo acarreados y anunció que, cada vez que sea “necesario”, convocará a nuevas manifestaciones de apoyo a su movimiento.

“No es un grupo de acarreados que no saben a qué va o a qué los llevan”, aseguró, al expresar que muchos de los que participaron en la marcha en defensa del INE no sabían por qué se manifestaban.

Fue una minoría, dice Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, condenó la quema de una figura con el rostro de Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ocurrida el pasado sábado, durante el mitin por el aniversario de la expropiación petrolera.

“Es absolutamente condenable. Obviamente no me parece que sea correcto, no es una práctica que deba existir ni mucho menos, y es condenable, igual que en su momento una persona habló de que había que quemar a todos los morenistas en el Zócalo, pues es absolutamente condenable, entonces, no es una práctica que deba existir”, afirmó.

No es una práctica que deba existir ni mucho menos, y es condenable, igual que en su momento una persona habló de que había que quemar a todos los morenistas en el Zócalo

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno

Entrevistada ayer tras inaugurar el puente vehicular “Las Adelitas”, la mandataria apuntó: “hay que decir que fue una minoria de los que participaron en la movilización, pero no es correcto”.

También rechazó la presencia de acarreados al mitin convocado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues “la convicción se nota, la gente llegó contenta, la convicción no se esconde”.

Rechaza expresiones

Por separado, el senador morenista Elí César Cervantes dijo que se deben rechazar todas las manifestaciones de odio, como las mostradas contra la ministra presidenta de la SCJN, pero también contra el Presidente López Obrador, por lo que llamó a evitar esas manifestaciones o en cualquiera de sus visiones, porque siempre genera violencia y lastima a la sociedad.

Dijo que tampoco se deben permitir agresiones hacia el Presidente, como las que recordó que se han registrado en años anteriores, principalmente cuando se postuló como candidato presidencial, cuando no sólo se quemó su figura, sino que acusaron que era un peligro para México.

“Si bien la quema de una imagen, que acusan que era de la magistrada Norma Piña, no tiene porque suceder, tampoco tuvo que existir el odio contra el Presidente o contra ninguna persona”, dijo.