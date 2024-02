AMLO descarta reunión con Javier Milei si viene a México a invitación de la panista Lilly Téllez

Luego de la invitación de la senadora panista Lilly Téllez al presidente de Argentina, Javier Milei para visitar el Congreso mexicano, el Jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que “está muy bien” porque México es un país libre, sin embargo, rechazó tajante sostener una reunión con él.

“Eso no. Eso sí que no. Le desearía que le fuera muy bien con sus invitados, con toda la libertad para expresarse, para manifestarse, pero yo no tengo pensado ahora recibir a jefes de Estado, a presidentes, no está en la agenda”, aseguró AMLO en conferencia de prensa matutina.

AMLO agregó en tono de mofa: “Ya ven que soy un provinciano y no entiendo la política exterior”, al tiempo de subrayar que la mejor política exterior es la interior, pues “primero la casa, no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa”.

AMLO no descarta diálogo con Milei; no invitará a presidentes en lo que resta de gobierno

AMLO opinó que Lilly Téllez o la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, están en su derecho de invitar a cualquier persona con la que comparten ideología conservadora como Javier Milei, José María Aznar o los dirigentes de Vox de España.

“Normal (invitación en tiempos electorales) porque hay afinidad, se identifican, es el mismo pensamiento, el pensamiento conservador que existe en todo el mundo y ella tiene ese pensamiento, ¿te refieres a la senadora?”, destacó AMLO.

AMLO refirió que ese pensamiento conservadora no solo lo comparten con Milei, Aznar y otros, sino hasta intelectuales como Mario Vargas Llosa.

“Aunque ya no quiero hablar de él, más que para desearle que esté bien de salud, que es un gran escritor, Vargas Llosa. Siendo inteligente, es muy conservador y en política es como una ‘chiva loca’, pero es un grupo, se reúnen y desde luego hay empresarios”, abundó AMLO.

AMLO ironizó al señalar que va a condecorar a la oposición, particularmente a los asesores como Claudio X. González, porque con sus campañas de “guerra sucia” ayudan mucho a la Cuarta Transformación.

