AMLO no saldrá del país

AMLO no descarta diálogo con Milei; no invitará a presidentes en lo que resta de gobierno AMLO dijo estar abierto al diálogo con su homólogo de Argentina, Javier Milei, luego de la reconciliación que éste tuvo con el Papa Francisco; aclaró que en lo que resta de su sexenio ya no invitará a otros mandatarios