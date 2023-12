Milei anuncia venta de autos, menos choferes…

El gobierno del presidente argentino Javier Milei disminuirá la cantidad de choferes y la flota de automóviles oficiales en la administración pública y venderá dos aviones pertenecientes a la petrolera estatal YPF, en línea con la reducción del gasto que se ha propuesto para llevar al mínimo el déficit fiscal.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo ayer a periodistas que ésas y otras medidas de ajuste son inevitables en el actual contexto de disparada de los precios de uno por ciento por día, que “nos deja inmersos en una hiperinflación que estamos tratando de evitar” y subrayó que el objetivo es “que la catástrofe no termine ocurriendo”.

Adorni indicó que, “sólo en lo que son ajustes de funcionamiento” en el área de la política, la meta es lograr un ahorro de unos tres mil millones de dólares.

La cantidad de choferes de los funcionarios se reducirán en 50 por ciento, y los vehículos en desuso serán empleados por las fuerzas de seguridad. Los que no estén en condiciones serán vendidos.

Por otro lado, el recorte de personal que ha comenzado a producirse en ministerios, secretarías y subsecretarías también llegará a las Direcciones Nacionales y otros organismos públicos.

Además, se venderán dos aviones de la estatal YPF “que eran utilizados casi con exclusividad por la política, por los privilegiados que no queremos que estén más”, sin detallar quiénes los usaron.

En la lista de recortes también están los 2.6 millones de dólares por el pago de seguros de varios cuadros que decoran la residencia presidencial que consideró “absolutamente irracional”.

En tanto, en un video en el que mostró su despacho y sus atributos como presidente de Argentina, Javier Milei realizó el viernes el último sorteo de la dieta (2.1 millones de pesos, unos dos mil 550 dólares) que recibió como diputado antes de llegar al poder, e instó a los argentinos a no dejarse llevar por el pesimismo en el marco del drástico ajuste económico implementado por su gobierno.

Jamás la noche pudo vencer al día. No maldigas la oscuridad. Prendamos una vela, encendamos la luz de la Argentina que comienza a despertar y comienza a ponerse de pie para que hagamos de este país una potencia

Javier Milei

Presidente de Argentina

Al hablar públicamente por primera vez después de su asunción el domingo, apuntó que está abocado a “terminar con la inflación, evitar la hiperinflación” y que por eso diseñó “un programa híper ortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero”.

Sostuvo que el 60 por ciento de esos recortes del gasto recaen “en la política” y 40 por ciento en el sector privado, “pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio, con lo cual de acá para adelante, una vez que acomodemos la economía, vamos a empezar a eliminar todas esas cosas que a los liberales libertarios no nos gustan”.

“Así es que, bueno, ya saben. Jamás la noche pudo vencer al día. No maldigas la oscuridad. Prendamos una vela, encendamos la luz de la Argentina que comienza a despertar y comienza a ponerse de pie para que hagamos de este país una potencia”, afirmó.

La próxima semana el gobierno comenzará a delinear los primeros trazos de las reformas estructurales en el Estado luego de las medidas de emergencia que anunció en los primeros días de la gestión que comenzó con una reducción de los subsidios al transporte y energía, devaluación de 50 por ciento del peso y la suspensión de la obra pública.

AMLO pide a argentinos protesta civil pacífica



Ante las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei en Argentina de reprimir cualquier manifestación callejera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la población a no caer en la trampa de la violencia y las provocaciones, pues hay otros métodos para protestar, como la desobediencia civil pacífica.

“Hay muchísimas formas de llevar a cabo una desobediencia civil pacífica o aplicar el principio de la no violencia, nada más que yo no puedo meterme en eso, estoy gobernando a México, ya en nueve meses me retiro (…) Que no caigan en la trampa de la violencia, eso sí, porque eso es más sufrimiento, más desgracia”, aseguró.

Luego de expresar su desacuerdo con las políticas emprendidas por Milei, las que consideró “lamentables”, afirmó que esa fue la voluntad de la mayoría de los argentinos, que significa regresar a lo que ya se padeció y no funcionó con el exmandatario Carlos Menem.

“Es como si quisiéramos regresar a lo que llevó a cabo (Carlos) Salinas en México. Es lo mismo, nada más que ahora con más actuación, con más circo y teatro, pero es lo mismo”, expresó en conferencia.

Hay muchísimas formas de llevar a cabo una desobediencia civil pacífica o aplicar el principio de la no violencia. Que no caigan en la trampa de la violencia, eso sí, porque eso es más sufrimiento, más desgracia

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Insistió al pueblo argentino para que no caigan en ningún tipo de provocación, ya que es más eficaz la política de la no violencia, la resistencia civil pacífica, a fin de que no expongan su integridad física.

“Hay que evadir el acoso, pero eso no significa no protestar, hay que regresar a Gandhi, a las lecciones de Mandela, de Martin Luther King, la no violencia, porque quien no tiene la razón suele usar la fuerza bruta para imponerse y no hay salida”, sostuvo.

El mandatario recordó cuando en 2006 protestó en contra del presunto fraude electoral en el proceso en el que ganó Felipe Calderón la Presidencia, que se instaló un plantón en Reforma y el Zócalo de la Ciudad de México, en el cual, aseguró, no se rompió un vidrio.

Sin embargo, mencionó que la gente estaba muy molesta que en una encuesta de Mitofsky que se difundió en aquel momento, señalaba que 10 por ciento de los mexicanos estaba dispuesto a que “yo llamara a tomar las armas, estamos hablando de más de 10 millones de mexicanos”.