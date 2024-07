AMLO descarta violencia por 'traición' a 'El Mayo' Zambada

Tras reiterar que no hay indicios de enfrentamientos en Sinaloa o Durango luego de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que se inició una investigación por la profanación de las tumbas y robo de los cadáveres de familiares de Dámaso López, “El Licenciado”, en Culiacán.

Sin tener el dato concreto de los elementos de las fuerzas federales que han sido movilizados al estado de Sinaloa para estar pendiente ante posibles hechos de violencia, AMLO dijo que se avisará a la población en caso de que puedan desatarse algunos enfrentamientos.

“Ya se está enviando a más elementos a esa región del país, sin embargo, no hay hasta ahora y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos, nada, esto para tranquilidad de Sinaloa, Durango, de toda esa región”, subrayó AMLO.

AMLO agregó que “no tenemos registro sobre eso, para que no haya inquietud. Si vemos nosotros que puedan haber estos enfrentamientos, vamos a informar a la gente, no creo que pase, no lo deseo”.

Sobre la profanación de las tumbas del padre y hermano de “El Licenciado” en el panteón de El Dorado, Sinaloa, AMLO dijo que solamente es el caso presentado hasta ahora, el cual ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Exhorto a que todos actúen de manera responsable, lo más sagrado es la vida y tenemos que cuidarla, protegerla, y si se dio este caso al que haces mención de la profanación de unas tumbas, pero no hay más que eso, se está haciendo la investigación correspondiente AMLO

AMLO reiteró que su gobierno espera los informes de Estados Unidos para que no haya especulación, conjeturas sobre la detención de “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, alias “El Güero Moreno”.

Que se sepa a ciencia cierta ¿qué fue lo que sucedió?, ¿cómo fue que llegaron estos dos personajes a El Paso. Ya nos informaron que tenían pláticas con el gobierno de Estados Unidos, Guzmán López que tenía pláticas con ellos, que quería entregarse, eso es lo que el gobierno de EU está sosteniendo y que no sabía que se iba a entregar o que iba en el avión el señor Zambada AMLO

AMLO dijo que la FGR y la Cancillería están trabajando para conocer más sobre este caso, en dónde fue que abordaron el avión y qué tipo era, y ¿por qué si el acuerdo era con uno, llegan dos?. El abogado del señor Zambada dice que lo sometieron, ¿en dónde?, ¿quiénes?. Se necesita conocer todo esto”.

Además, dijo que se requiere saber si participaron en territorio mexicano los agentes del gobierno estadounidense.

“Estamos absolutamente seguros que no participaron las fuerzas armadas de México, pero necesitamos más información y hablar con la verdad”, sostuvo, tras confiar en que cuando EU tenga todos los elementos de lo sucedido con “El Mayo” y el hijo de “El Chapo” Guzmán, se notificará al Gobierno de México.

