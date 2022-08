AMLO dispuesto a declarar en la investigación contra su hermano Pío López Obrador

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar dispuesto a declarar en torno a la investigación que se lleva a cabo contra su hermano Pío López Obrador, en la fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

"Quizá no asista, pero puedo responder por escrito si me lo piden y que haga público todo, porque no hay nada que esconder" dijo López Obrador.

También exoneró a su hermano de cualquier delito por los vídeos en que aparece recibiendo dinero del extitular de Protección Civil, David León.

"Porque además yo no soy corrupto -¿Y su hermano?- tampoco", dijo el mandatario.

También señaló que el expediente debe hacerse público sin restricciones y entregárselo al Instituto Nacional Electoral (INE), a pesar de que la propia fiscalía se ha negado a entregarlo a las autoridades electorales e impugnó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordena dar parte al INE.

El Presidente dijo tener la conciencia tranquila porque no ha violado la ley en ninguna forma.

lem.