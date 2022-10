AMLO: El Ejército no tiene aspiraciones de poder político o económico; está dedicado a sus tareas.

El ejército no está pensando en llegar al poder político aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador al descartar que algún miembro de las fuerzas armadas pudiera postularse a la presidencia de la República.

"Nuestro ejército no tiene esas aspiraciones de poder, no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico o político no es como otros ejércitos; este es un ejército surgido del pueblo", manifestó López Obrador. Añadió que contrario a lo que piensan sus opositores, los militares están entregados a sus tareas y no tienen aspiraciones políticas.

"Los militares están dedicados a sus tareas a sus funciones, nosotros tenemos un ejército muy leal a las instituciones, un ejército obediente a los gobiernos legalmente constituidos, no tenemos un ejército golpista", aseveró el mandatario.

leer más AMLO defiende que no hubo presiones para exonerar a Pío López; invita a presentar nuevas quejas

Explicó que en el pasado las fuerzas armadas fueron utilizadas por administraciones civiles para cometer actos ilegales en contra del pueblo mismo.

López Obrador dijo que se está llevando a cabo la consolidación de las fuerzas armadas, pero no en la militarización cómo quieren sus detractores.

"Las fuerzas armadas se están consolidando, pero no por el autoritarismo sino por su mayor vinculación al pueblo, de las cinco misiones del ejército hay una que prácticamente no se realizaba que era contribuir al desarrollo del país y ahora como nunca de está llevando a la práctica, las misiones del ejército son la defensa nacional, la procuración de la paz interior, el apoyo a la población en casos de desastre con el plan DN III y también todo lo que tiene que ver con labores sociales" expuso el jefe del Ejecutivo federal.

lem.