AMLO: '¿Qué más le puedo pedir a la vida?, entregaré la banda a una mujer honesta, con mucha autoridad política y moral'

Tras calificar como una falta de respeto que digan que Claudia Sheinbaum es una copia de él, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no le puede pedir más a la vida que tener la dicha de entregar la banda presidencial a una mujer con convicciones, principios, ideales y honesta, con mucha autoridad moral y política.

AMLO, después de anunciar que se reunirá este lunes a las 14:30 horas en Palacio Nacional con Sheinbaum, virtual presidenta electa, afirmó que la población mexicana está feliz, lo cual, agregó, pudo comprobar el domingo en su viaje de Mérida, Yucatán, a Campeche, a bordo del Tren Maya.

“Me voy contentísimo. Primero la gente está feliz, feliz, feliz. Ayer viajamos de Mérida a Campeche en el tren y la gente contentísima, muy contenta, y luego imagínense, tener la dicha enorme de entregar la banda presidencial a una mujer, pero añadan una mujer con convicciones, con principios, con ideales, honesta, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Gracias a la vida que nos ha dado tanto”, resaltó AMLO.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO rechazó que él vaya a estar detrás de la próxima presidenta del país, pues aseguró que tiene principios e ideales y no es un “vulgar ambicioso”.

“¿Cómo voy a estar yo detrás? Si yo tengo principios, tengo ideales, igual que ella, igual que Claudia. Y yo le voy a entregar la banda y adiós, yo me jubilo. Y nunca he actuado de manera inconsecuente, nunca”, expresó AMLO.

Rechazó que sea capaz de traicionar su palabra y no retirarse de la vida pública; “sólo que fuese un ambicioso vulgar, politiquero, estaría pensando en ser jefe máximo o caudillo o líder moral, ‘mesías’ como me llamó (Enrique) Krauze, mucho menos cacique. Yo ya termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, nada, ni una conferencia, voy a cancelar mis cuentas en las redes sociales, no voy a recibir a nadie, menos a políticos”, anticipó AMLO.

Agradeció al creador y a la suerte, así como al pueblo, porque después de una lucha de muchos años, muy difícil, compleja, se inició el proceso de transformación “y ya logramos nuestro objetivo de sentar las bases para que ésta continúe, y lo más importante es que esta es una transformación, un proceso que se fue generando desde abajo, entre todos”, indicó AMLO.

AMLO reiteró que durante la comida con Sheinbaum se abordarán los temas del proceso de transición del Gobierno federal, además de que le extenderá una invitación para que juntos hagan un recorrido por algunas partes del país, conforme su agenda se lo permita.

A ver si su agenda lo permite porque tiene ella mucho trabajo, la conozco y sé que está ocupada haciendo ya sus planes y eso es muy bueno. Un buen consejo o recomendación a todos los que triunfaron es que sí, están cansados porque fatiga, agota el proceso electoral, pero pues un fin de semana nada más de descanso, sobre todo con la familia, no tanto tiempo, y a trabajar, porque es importante planear AMLO

AMLO añadió que los candidatos triunfadores “si van a hacerse cargo de un gobierno, a ver cómo vamos a trabajar el plan, qué vamos a hacer, con cuántos recursos contamos, cuáles van a ser las prioridades porque hay muchas demandas, pero el que mucho abarca poco aprieta, hay que priorizar”, sugirió.

AMLO indicó que Claudia Sheinbaum es bienvenida a Palacio Nacional, por lo que “si ella tiene interés en que caminemos (por sus pasillos), es tan bello este Palacio”.

Señaló que por ahora no se dará a conocer el equipo de transición del Gobierno federal, sin embargo, sólo “vamos a platicar, a ver qué hacemos. Le voy a hacer esta invitación para ver si podemos salir de la capital, dependiendo de sus compromisos, de su agenda, y seguramente nos vamos a volver a encontrar”, concluyó.

