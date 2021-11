AMLO estima que no hay motivos de riesgo por Ómicron; descarta cierre de actividades

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no existen motivos de riesgo ante la presencia de la nueva variante de COVID-19 denominada Ómicron, y aseguró que México está preparado para asumir las medidas necesarias, además que no se tiene pensado el cierre de actividades.

Durante la conferencia mañanera que ofreció desde Oaxaca, dijo que su gobierno está dando seguimiento a la nueva información, pero señaló que no existe la precisión sobre los alcances de Ómicron.

“Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, que sí hay mucha información en los medios que no debemos de espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir.

“No hay todavía información sólida, si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica, pero no se sabe más, si va a ampliarse, si va a llegar a todos los países, pero sobre todo, sobre el grado de peligro que represente, es decir, en cuanto a contagios y fallecimientos no hay todavía información”, expresó.

Señaló que no tienen contemplado el cierre de actividades en el país, pero dijo que sí se intensificará el programa de vacunación, aunque subrayó que será hasta la presentación de su informe por el tercer aniversario de su gestión, el próximo miércoles, cuando informe si habrá medidas para aplicar una vacuna de refuerzo.

“Esto debe quedar muy claro de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante, o sea, no hay información, no se puede decir las vacunas no sirven, al contrario, lo que está demostrado, comprobado es que lo mejor es la vacuna para prevenir, por eso tenemos que seguir vacunando a los que se han quedado rezagados, todos tenemos que vacunarnos y ya empezamos a vacunar a los jóvenes y el día de mañana y el miércoles vamos a informar más sobre esto”, indicó.

El primer mandatario dijo que aunque ha recibido informes sobre el tema, será hasta esta tarde cuando se reunirá con el gabinete de Salud y en la conferencia mañanera de hoy dará más detalles.

Al respecto, Éctor Ramírez, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, advirtió que el presupuesto para el sector Salud en 2022 es insuficiente para enfrentar las nuevas variantes y un aumento de casos de Covid-19 en México.

El diputado panista precisó que, si bien, hubo un aumento en el presupuesto de Salud en 2022, sigue siendo insuficiente para enfrentar la pandemia y las nuevas variantes del virus.

“Lo que es un hecho es que en el presupuesto 2022, por ejemplo, la cantidad designada a la Dirección General de Epidemiología, que es la que compra los reactivos (de las pruebas) no se incrementó de manera significativa, 21 millones de pesos solamente”, expuso.

Además, recordar que para la vacunación se destinarán 26 mil millones de pesos, cuando este año se gastaron 44 mil millones de pesos.

En su edición de este lunes, La Razón publicó que 13 países de los cinco continentes ya confirmaron la presencia de la variante Ómicron de Covid-19. Además, han tomado medidas como el cierre de fronteras, ante la inconformidad de la región de África, que advirtió que estas acciones afectarán la recuperación económica de la zona.

“Necesitamos que desde el Gobierno federal se dicten investigaciones de campo y evaluaciones de laboratorio, que incluyan pruebas comunitarias para detectar si el Ómicron está circulando ya en México”, expuso.

