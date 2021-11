La mañanera de AMLO: 29 de noviembre

Este lunes 29 de noviembre, desde Oaxaca, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Estima que no hay motivos de riesgo por Ómicron

AMLO consideró que no existen motivos de riesgo ante la presencia de la nueva variante de COVID-19 denominada Ómicron y aseguró que México está preparado para asumir las medidas necesarias.

AMLO dijo que su gobierno está dando seguimiento a la nueva información, pero señaló que no existe la precisión sobre los alcances de Ómicron.

“Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, que sí hay mucha información en los medios que no debemos de espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir.

“No hay todavía información sólida, si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica, pero no se sabe más, si va a ampliarse, si va a llegar a todos los países, pero sobre todo, sobre el grado de peligro que represente, es decir, en cuanto a contagios y fallecimientos no hay todavía información”, expresó AMLO.

Señaló que no tienen contemplado el cierre de actividades en el país, pero dijo que sí se intensificará el programa de vacunación, aunque subrayó que será hasta la presentación de su informe por el tercer aniversario de su gestión, el próximo miércoles, cuando informe si habrá medidas para aplicar una vacuna de refuerzo.

“Esto debe quedar muy claro de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante, o sea, no hay información, no se puede decir las vacunas no sirven, al contrario, lo que está demostrado, comprobado es que lo mejor es la vacuna para prevenir, por eso tenemos que seguir vacunando a los que se han quedado rezagados, todos tenemos que vacunarnos y ya empezamos a vacunar a los jóvenes y el día de mañana y el miércoles vamos a informar más sobre esto”, indicó.

El titular del Ejecutivo federal enfatizó que todavía no existen suficientes evidencias para afirmar que Ómicron es una variante más contagiosa, pero al ser cuestionado sobre si México está preparado para el cierre de fronteras, apuntó: “Sí, sí, nosotros estamos preparados para todo, estamos atentos siempre cuidando a la población”.

Dijo que aunque ha recibido informes sobre el tema, será hasta esta tarde cuando se reunirá con el gabinete de salud y en la conferencia mañanera de este martes dará más detalles.

Reporta Sedena tendencia a la baja en delitos en Oaxaca



El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reportó que Oaxaca registra una tendencia a la baja en la incidencia delictiva de los principales delitos.

Indicó que tienen registrados mil 609 incidentes delictivos en el mes de octubre, mientras que en el año suman 7 mil 777.

Detalló que en el caso de los homicidios dolosos, durante el mes de octubre se registraron 75 eventos, lo que representa una tendencia a la baja, ya que en el año se identifican 616.

En ese sentido, indicó que el estado ocupa el lugar 14 a nivel nacional en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Señaló que entre los municipios de mayor incidencia delictiva se encuentran los más poblados, como Oaxaca de Juárez, Huajuapan, San Juan Bautista Tuxtepec y Salina Cruz.

Detalló que en lo que respecta a los secuestros en octubre se registraron 2 eventos, en tanto que en 2020 fueron 31 y en lo que va del año llevan 21.

Destacó que en lo que respecta a la trata de personas, el reporte mensual identificó un evento, cuando el año pasado fueron 14, pero en total en 2021 suman 12.

Apuntó que en cuanto al robo de hidrocarburos, el estado tiene en el Istmo presencia de oleoductos, en los que se han registrado 198 tomas clandestinas, además de que en el ducto de gas de Acatlán de Pérez Figueroa también se han detectado tomas.

Mencionó que en los operativos en esta materia se han asegurado 67 vehículos y se han recuperado 157 mil 532 litros de combustible.

Indicó que, en total, el estado cuenta con 25 mil 178 elementos operativos, de los cuales 13 mil 283 son federales.