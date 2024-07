AMLO exhorta a morenistas a no pelear entre ellos

Ante la polémica generada por la defensa de Rafael Barajas , El Fisgón, a la postulación de Sergio Mayer como diputado federal plurinominal con Gerardo Fernández Noroña, Andrés Manuel López Obrador los llamó a no pelearse, y si quieren hacerlo, mejor “busquen a quienes están en contra de la transformación”.

Al mismo tiempo, el Presidente de la República afirmó que Morena no debe convertirse en un partido único, de Estado y mucho menos en una dictadura, luego de que la alianza Sigamos Haciendo Historia logró en las pasadas elecciones la mayoría en el Congreso de la Unión, gobiernos estatales y municipales.

El monero conocido como El Fisgón salió en defensa de Sergio Mayer, luego de que morenistas rechazaron su candidatura como diputado plurinominal, y criticó a quienes “están friegue y friegue”, y mejor “se callen, maduren, crezcan y sean responsables”.

Cuestionado sobre estos hechos, López Obrador dijo que no opinaría porque no sería objetivo, ya que “quiero mucho a Rafael, El Fisgón. Quiero mucho a Barajas porque es mucho lo que ha aportado al movimiento desinteresadamente, es una gente de primera, además es mi amigo, mi amigo. Entonces, no soy objetivo, para qué opino”.

No obstante, deseó a todos lo mejor “y que no se peleen, y que si se quieren pelear, que busquen a quienes se oponen a la transformación, y hasta eso, si se pelean con ellos que lo hagan con urbanidad política, sin odiar a nadie, viéndolos como adversarios, no como enemigos, pero así, amor y paz”.

Consideró que se debe estar contento por lo que se ha logrado hasta el momento con la 4T, y reconoció que lleva un mes feliz; “ando mal de la carrocería, pero traigo motor nuevo”.