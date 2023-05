AMLO exige a Ricardo Mejía que no use su nombre por elecciones en Coahuila

Andrés Manuel López Obrador demandó que los candidatos a puestos de elección popular no utilicen su nombre, pero en particular el aspirante del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, pues es un acto de deshonestidad decir que es el candidato del Presidente.

MÁS INFORMACIÓN Candidatos por gubernatura de Coahuila inician campañas

“Yo no tengo relación con Ricardo Mejía, no tengo relación aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero, y eso lo puedo decir sin que nos vaya a afectar, no quiero que utilicen mi nombre, se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña”, manifestó López Obrador en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente | Jueves 25 de mayo de 2023 https://t.co/uBAm4gOh9k — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 25, 2023

Agregó que todos los que aspiren a una candidatura en Morena, aun los presidenciables, deben aceptar someterse al escrutinio público y aceptar los resultados de las encuestas.

“Nos guste o no nos guste, es el pueblo quien decide; se acaba el dedazo y puede ser mi hermana o mi hijo, pero se somete a una encuesta y si el pueblo dice no, pues no. Nunca he inclinado la balanza a favor de ningún candidato, ni lo voy a hacer, que nadie se deje engañar yo no tengo candidatos favoritos”, aseguró AMLO.

En el caso de Coahuila, López Obrador dijo que no se puede imponer el criterio de “que ya me toca”, porque “es inmoral no se puede llegar así, dejando trozos de dignidad en el camino, mintiendo. No, así no es y no engañar a la gente”.

El presidente conminó a sus correligionarios a respetar las reglas del juego, establecidas en los estatutos del partido y descartó que vayan a darse cambios en el método de selección de los candidatos, porque no se pueden hacer las cosas “a mi manera”, cuando hay un procedimiento establecido.

fgr