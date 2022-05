AMLO: El gran reto del país es enfrentar la inflación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gran reto para el país es enfrentar la inflación , garantizar el ingreso y fortalecer el poder de compra de los mexicanos que menos tienen.

Al encabezar las Jornadas de Producción para el Autoconsumo en Boca del Río, Veracruz, informó que en el último reporte en Estados Unidos de abril, tienen una inflación de 8.3 por ciento, mientras que en México se tiene 7.7 por ciento; por ello, aseguró que la única manera de salir de la crisis es consumir lo que se produce en el país.

El Ejecutivo explicó que de 7.7 por ciento de inflación, sólo hay un impacto de 0.6 por ciento en los productos del sector energético, sin embargo, aclaró que el reto es en los alimentos, ya que se tiene un impacto de 3.6 por ciento, lo que se traduce en un aumento de precios.

"De los 7.7 de la inflación, sólo 0.6 son energéticos. Si aumenta la gasolina, sube todo. No vamos a aumentar los precios de los combustibles. A comparación de Estados Unidos, tienen 2.1 en impacto en energéticos". Andrés Manuel López Obrador

López Obrador mencionó que se habló con productores, comerciantes, y los grandes distribuidores de alimentos y se logró que no aumenten los precios de la canasta básica, ya que suscribieron un acuerdo; por ello, productos como el maíz, frijol, arroz, azúcar, atún, sardina de 24 productos básicos, van a estar con precios justos, pues no se habla de control de precios, porque se logró con apoyo de todos y la canasta no va aumentar.

"Mientras no tengamos autosuficiencia alimentaria, quitamos los aranceles, esto es, que quien quiera vender alimentos lo haga en precios bajos. Si no consumimos lo que producimos, vamos a seguir dependiendo del extranjero". Andrés Manuel López Obrador

En este tenor, dijo que hace 40 años dejaron en el abandono la industria petrolera, ya que la última refinería fue la de Salina Cruz en Oaxaca, por ello, se acabó por completo la industria petroquímica. “Por el desarrollo petroquímico éramos autosuficientes en fertilizantes, pero vendieron las plantas, las privatizaron”, explicó.

Por ello, detalló que están cambiando esa política y decidieron procesar el petróleo crudo, darle valor agregado, y no solo venderlo y comprar gasolinas, por eso decidieron seguir extrayendo petróleo de manera racional, pues tienen como objetivo no extraer más de 2 millones de barriles diarios, como en los tiempos de Fox que eran 3 millones 400 mil barriles diarios.

"No somos hipócritas, demostramos con hechos que cuidamos el medio ambiente. No hemos dado una sola concesión para la extracción minera, no se permite el uso del fracking para extraer hidrocarburos, porque estamos cuidando el agua ni hemos permitido la entrada del maíz transgénico". Andrés Manuel López Obrador

La nueva política energética del país, de acuerdo al mandatario, significó reparar las refinerías porque estaban a punto de convertirse en chatarra, ya que estaban produciendo a 35 por ciento de su capacidad; “llevamos destinados más de 40 mil millones de pesos en cambiar plantas y ahora el resultado es que ya estamos importando y comprando menos gasolinas en el extranjero, 45 por ciento menos compras. Eso significa tener gasolinas más baratas que en Estados Unidos”, dijo.

Además, adelantó que el año que viene el país deja de comprar gasolinas en el extranjero, al ser autosuficientes, porque la compra de la refinería en Texas está generando resultados; aparte que, está por inaugurarse la refinería Dos Bocas y una coquizadora para exprimir más el combustóleo.

El Presidente mencionó que también se rehabilitan plantas de fertilizantes para impulsar el desarrollo del país, y entregar a los productores de manera gratuita.

avc