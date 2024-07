AMLO: No habrá ‘concertacesiones’ en la reforma judicial; ‘no hace falta que renuncie nadie’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no habrá “concertacesiones” en la discusión de la reforma judicial para solicitar la renuncia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a cambio de “suavizarla”.

AMLO dejó en claro que no hace falta que renuncie nadie a su cargo para sacar adelante dicha reforma, como trascendió el lunes donde en una reunión privada en la Corte la ministra Yasmín Esquivel habría solicitado negociar “la cabeza” de Piña Hernández para destrabar la discusión.

“No, no, no, eso es del tiempo de la corrupción y el autoritarismo, no debe haber ese tipo de negociaciones. No, es que no es una ‘concertacesión’ como era la costumbre en la época de Salinas, no, no, no, no, que sea de conformidad con la Constitución y con la ley, el procedimiento está muy claro”, aseveró AMLO.

Durante la conferencia de prensa mañanera, AMLO puntualizó que no hace falta que renuncie nadie, es solo que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma al Poder Judicial, realizar un buen análisis y diagnóstico de ello.

“Y no es una cosa en contra de la señora Piña. Ella llega ahí (presidencia de la Corte), desde luego tiene procedimientos que uno no puede aceptar o compartir, pero no solo es ella, es una crisis del Poder Judicial. Y cómo se enfrenta una crisis, cómo se enfrenta una decadencia, con una reforma, con una transformación, no parchando”, aseguró AMLO.

Sin embargo, insistió: “¿Para qué negociar, a ver qué pasa si renuncio? Podrían ustedes aceptar si yo renuncio, si dijera un ministro, una ministra, podrían ustedes aceptar que nada más se eligieran a los ministros y no a los magistrados y a los jueces? No, no, o sí aceptamos, renunciamos o vamos a aprobar la reforma, pero que no dejemos nuestros cargos hasta dentro de tres años. No, que lo decida la legislatura y luego que lo decida el pueblo”, resaltó AMLO.

Al asegurar que va bien el proceso de discusión de la reforma judicial en el Poder Legislativo, AMLO opinó que no se puede hacer lo mismo que el entonces presidente Ernesto Zedillo cuando quitó a todos los ministros de la Suprema Corte, “claro, negociado”.

Eso se podría, AMLO abundó, pero “no debe seguirse esas prácticas, eso no ayuda. Negociado porque a todos les dio su pensión vitalicia, bono y todo, bien atendidos, y él puso a los nuevos, ¿y qué resolvió? Nada”.

Cuestionado sobre si saldría una reforma judicial “descafeinada” a cambio de la renuncia de Norma Piña, AMLO aclaró que nada de eso.

No, no. Eso de descafeinado lo inventaron los centristas o de la llamada izquierda moderna de Europa, el socialismo descafeinado o políticas descafeínas (…) No, no qué descafeinado ni qué nada. ¿Qué es eso de descafeinado?, no, no, no, no AMLO

AMLO expresó su respeto a los ministros de la Suprema Corte y dijo que el mejor método para resolver los problemas al interior, es el método democrático de preguntar al pueblo, para no equivocarse.

“Si se aprueba una reforma para renovar el Poder Judicial de manera ordenada sin excluir a nadie, pero que sea el ciudadano, sea el pueblo el que elija a los jueces, magistrados, ministros, vamos a avanzar mucho, muchísimo.

“Independientemente de cualquier cosa, el juez, el magistrado, el ministro se van a sentir libres, no le van a deber el favor a ningún grupo de interés creado, a ningún político, a ningún potentado, los va a elegir el pueblo y hay que tenerle confianza al pueblo, tiene un instinto certero”, concluyó AMLO.

