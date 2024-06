AMLO: Hay bastante unidad en el movimiento de la 4T; buena conversación con Sheinbaum y gobernadores

Al asegurar que fue una “muy buena conversación” la que sostuvieron gobernadores, líderes parlamentarios con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que hay bastante unidad en el movimiento de transformación, y rechazó que haya sido un encuentro de despedida.

AMLO precisó que “no fue una reunión de despedida, todavía nos vamos a reunir en otra ocasión para antes de que concluya el mandato, ya la despedida, porque después de entregar la banda, adiós, adiós”.

AMLO informó que acudieron a la reunión los mandatarios estatales actuales y electos del movimiento a invitación de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, “y fue muy buena conversación, una buena plática de todos, no faltó nadie. Hay bastante unidad en el movimiento”, apuntó.

AMLO expuso que se analizaron los resultados de la elección pasada donde, afortunadamente el pueblo votó por continuar la transformación al elegir a Sheinbaum para presidenta.

“Respeto a quienes opinan distinto, pero Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, del máximo nivel académico, doctora, con muchísima experiencia. Ya ha gobernado, es sensible, le tiene amor al pueblo, es honesta y es la primera mujer que va a gobernar México, es todo un acontecimiento histórico”, reiteró AMLO.

AMLO consideró que todavía no se alcanza a internalizar este triunfo histórico en México, sin embargo, abundó, al paso del tiempo se va a entender que fue toda una hazaña donde el pueblo actuó de manera ejemplar.

AMLO refirió que esto no sucede en otros países del mundo, “ya ven que siempre hay esa desviación de pensar que lo de afuera, lo del extranjero es mejor, pues no. México está dando ejemplos a nivel mundial y este es uno de ellos.

Con todo respeto, esto no lo ven en Europa y no se ve en Asia, y en América es también único este proceso, ya hasta me estoy viendo muy tira aceite, pero a veces no se dimensionan bien las cosas por los pleitos internos