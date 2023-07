AMLO afirma que INE y TEPJF están convertidos en 'grandes censores'

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó de nuevo al Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por estar convertidos en los “grandes censores” que quisieran silenciarlo por completo.

Pese a señalar que ya no podía hablar de muchas cosas, AMLO recurrió a la nueva sección “No lo digo yo” para criticar a los organismos electorales.

“Ya ven que hay la sección de `No lo digo yo´ porque ya tengo que andar con cuidado, tengo que estar muy atento, ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre, no me vaya yo a camucar y están así, INE, Tribunal Electoral, ya quisieran silenciarnos por completo.

#ConferenciaPresidente | Lunes 24 de julio de 2023. https://t.co/CMswLilrgT — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 24, 2023

“Están convertidos en los grandes censores, ya no puedo hablar de muchas cosas”, destacó AMLO durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

