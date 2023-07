Ante declaraciones de guerra de AMLO, yo le hago una declaración de amor, afirma Xóchitl Gálvez

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, envió “una declaración de amor” al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dijo que coincide con él en que lo más importante del país son los que menos tienen, pero subrayó que eso no significa que se vaya a bajar de la contienda rumbo a 2024 ante la embestida desde Palacio Nacional.

En conferencia de prensa que ofreció en Oaxaca, ante la pregunta de si ha considerado dejar la competencia por los ataques del presidente de la República o en caso de que esté en riesgo su vida, Gálvez puntualizó que esa no es una opción.

“ No, yo ante esta declaración de guerra le hago una declaración de amor al presidente , yo le mando decir al presidente que a mí también y coincido con él en que lo más importante en este país son los que menos tienen, por eso yo he empezado a trabajar con los que menos tienen hace muchos años”, declaró la aspirante presidencial por el Frente Amplio por México.

“Yo le diría al presidente: Tenemos la misma coincidencia, señor presidente, sólo que tenemos distinto método; para mí, vender tamales y gelatinas y llegar a ser empresaria es muy orgulloso y creo que hay miles de oaxaqueños que migran a Estados Unidos porque quieren buscar un mejor futuro para sus hijos y yo le quiero hablar a esas personas que creen en salir adelante”, concluyó.

Logrará que esté en la lista de violentadores, afirma

Además, ante la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre su reclamo en contra de López Obrador por violencia política de género, que fue rechazado por dos votos contra uno, la política hidalguense anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) .

Aseveró que con los señalamientos que ha hecho el mandatario federal en su contra, logrará que lo inscriban en la lista de políticos que han incurrido en violencia política de género.

Xóchitl Gálvez afirma que logrará que el presidente López Obrador sea incluido en la lista de violentadores. Foto: Archivo Cuartoscuro

“Me voy a ir a los tribunales y me voy a ganar y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores, porque decir que soy un globo, que me inflan, decir que soy un títere de hombres es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha”, manifestó.

“En mis gobiernos no hay huevones”, comenta, sobre video

Ante los medios de comunicación oaxaqueños, Gálvez puntualizó que, así como ningún hombre le ha impedido llegar hasta donde se encuentra ahora, tampoco hay algún hombre detrás de ella, porque lo que afirmó: “Yo sí tengo los ovarios para deslindarme de (Vicente) Fox y de quien me tenga que deslindar”.

En ese contexto, aclaró que el video que circula en el que aparece el expresidente y refiere que Xóchitl Gálvez habla de “los huevones” que se deben poner a trabajar es porque “lo que yo he dicho es que en mis gobiernos no hay huevones, tiene que ser gente honesta, pero sobre todo tiene que saber gente capaz”.

Y subrayó: “Esos son los huevones que no va a haber conmigo, gente como Nacho Ovalle (extitular de Seguridad Alimentaria Mexicana)”.

Reiteró que no plantea reinstaurar las pensiones a los expresidentes, por lo que “el presidente actual va a tener que ponerse a trabajar una vez que se retire”, y precisó que respecto al video que circula de ella en redes sociales sobre cancelar el pago del seguro se refiere al de “gastos médicos mayores, lo que yo propongo es que sea la dependencia la que lo contrate, pero que los trabajadores lo paguen”.

Condena violencia contra mujeres indígenas

Ante el cuestionamiento sobre la violencia contra las mujeres indígenas, la senadora del blanquiazul acusó que el actual titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, ha sido omiso ante la disminución de recursos para el sector.

“Con todo respeto para Adelfo, ha guardado silencio ante la disminución de los recursos públicos, entonces este gobierno le ha reducido más de 40 por ciento de recursos al INPI y se han reducido los recursos a la casa de mujer indígena”, criticó.

Gálvez apuntó que, aunque de lado de los aspirantes oficialistas la contienda está más peleada porque hay muchos “golpes bajos”, ella está dispuesta a medirse con quien le pongan y, entre risas, comentó que “Marcelo (Ebrard) coquetea conmigo”.

