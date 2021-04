Puro cuento que los órganos electorales resolvieron con apego a la ley quitar las candidaturas a Félix Salgado y Raúl Morón en Guerrero y Michoacán por el partido Morena, al contrario hubo dolo e influyentismo, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En conferencia de prensa, AMLO insistió que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue una pedrada, un golpe a la democracia, además de una clara violación a la Constitución, porque existe fobia hacia algunos personajes.

"Lo que podría uno imaginar de acuerdo a un proceso legal porque siempre también acuden al recurso de que la ley es la ley, pero cuento (...) El Tribunal lo que hace es ratificar lo que resolvió el INE, o sea, abdica, renuncia a su sentencia original, suena de lo más ilógico, suena a influyentismo", señaló.

Cuestionado sobre la posibilidad de que se presente el fenómeno de las "juanitas", que lleguen otros candidatos y al final sean Salgado y Morón los que asuman los gobiernos de Guerrero y Michoacán, AMLO indicó que es el pueblo quien debe decidir a sus representantes.

"Ahora me preguntas quiénes van a ser los candidatos sustitutos, pues no les van a gustar tampoco porque el propósito es que no haya democracia, hay fobia. Estos organismos (INE y TEPJF) están al servicio del partido conservador y es todo un acto de provocación", subrayó.

El titular del Ejecutivo federal hizo un llamado a no caer en el desánimo entre la militancia morenista ante esas acciones antidemocráticas, con el fin de que no participe la gente en el proceso electoral.

"Aún en casos tan graves como el quitar sin justificación candidaturas a gobernadores, la democracia va porque depende de los ciudadanos. Es muy lamentable que esto suceda, pero esto no debe frenar el establecimiento de una auténtica democracia en nuestro país", opinó AMLO.

Refirió que los candidatos afectados se quedan en estado de indefensión luego de que el Tribunal Electoral ratifico quitarles la oportunidad de participar en las elecciones de junio, a pesar de que pueden recurrir a instancias internacionales, pero eso llevará al menos un año y ni siquiera es vinculatorio el resultado.

Por lo anterior, López Obrador insistió en la necesidad de revisar la reforma electoral, y si se trata de asuntos constitucionales que intervenga la Suprema Corte de Justicia.