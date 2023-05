AMLO informa despliegue de GN por migrantes secuestrados en Matehuala; 'esperamos rescatarlos'

Tras la denuncia sobre el secuestro de 50 migrantes y dos choferes en San Luis Potosí, esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló al respecto y confirmó que se está trabajando para rescatarlos.

"Se está atendiendo lo del secuestro; se informó ayer, ya se encontró a algunos, ya se tiene identificado el sitio, ya se trabaja en eso, hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos rescatarlos, originalmente se habla de 50 y son los transportistas de los choferes, pero estamos en eso, pero ya no podemos decir más por razones obvias y esto que lamentablemente se presenta que hay bandas que secuestran, por eso el llamamiento a los hermanos migrantes que no se dejen engañar, manipular por los traficantes, por los coyotes, que les dicen que si consiguen 8 mil dólares los ponen en EU pero tiene que atravesar por México; corren muchos riesgos; nosotros estamos cuidando el que se respete sus DH, pero se debe saber por nuestra lucha y por la decisión de Joe Biden hay mecanismos, legales para llegar a AU que no había antes, no había opciones, sólo echarse andar y llegar a EU, ahora se puede desde el país de origen hacer un trámite, que lleva tiempo, pero estamos buscando que se acorte el tiempo, pero ya se logró que entreguen en esta primera etapa 400 mil visas de trabajo, permisos, esto para Venezuela, para hermanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y hermanos de Centroamérica; se pueden hacer los trámites".

Agregó que "Hay bandas que se dedican a secuestrar, se está atendiendo el problema; si es la misma zona y ya van 2-3 casos se está investigando".

Información en desarrollo...