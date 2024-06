AMLO llama a Marea Rosa a 'echarle ganas' para convertirse en contrapeso

Tras asegurar que hay estabilidad política en el país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) convocó a la denominada Marea Rosa a recomponerse para que “le echen ganas” y se conviertan en contrapeso ante el nuevo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum.

AMLO lamentó el estado en que se encuentra la oposición después de las elecciones federales del 2 de junio, por lo cual le pidió seguir adelante en sus objetivos y no solo salir a manifestarse en tiempos electorales.

No es que ya nos vemos hasta la elección intermedia, dentro de tres años vamos a volver, no, no, no. Hay que seguir adelante y hacer la autocrítica, qué pasó, por qué esos resultados