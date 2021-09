AMLO pide intervención de países para frenar flujos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que, junto con Estados Unidos, se tiene que intervenir para frenar la crisis por los migrantes haitianos.

“Que intervengan los países y, sobre todo, que haya cooperación para el desarrollo, que no se demoren, que ya se empiece a apoyar a la gente, cómo se puede enfrentar a los traficantes, que no tengan materia, que no tengan migrantes, que ya nadie quiera correr riesgos, porque tiene trabajo, empleo, bienestar, porque hay paz”, expresó en conferencia mañanera.

Añadió que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, está atendiendo directamente el tema con el secretario de Estado, Antony Blinken: “van a tener una reunión, en unos días más, van a volver sobre el tema y yo espero que haya resultados”.

Dijo que el origen del problema migratorio tiene que ver con la pobreza y la necesidad, pero en el caso particular de Haití, también hay mucha inestabilidad política, “no olvidemos que asesinaron al presidente y que hay mucha confrontación”.

“Nosotros llevamos un mes queriendo terminar de entregar víveres, enviamos dos barcos, más de mil toneladas de alimentos y todavía hasta ayer nos faltaba descargar 100 toneladas, porque se arrima el barco para entregar a protección civil de Haití y a las autoridades los víveres y empiezan las agresiones, balazos y tiene que retirarse el barco, anclarse, hasta que se vuelvan a crear condiciones favorables y regresa el barco, estamos hablando de Puerto Príncipe, no de cualquier puerto, entonces hay una situación muy difícil en Haití, inestabilidad política, eso se tiene que tomar en consideración”, comentó.

AMLO dijo que ante este “río revuelto” hay muchos traficantes que están aprovechando la situación y promoviendo las caravanas de haitianos hacia Estados Unidos.

“A río revuelto se aprovechan traficantes de personas que tienen organizaciones donde ofrecen que ellos pueden trasladar a las personas, conducirlas a Estados Unidos, son estructuras, organizaciones, tan es así que contratan camiones, acabamos de tener una reunión ayer con transportistas de México, de autobuses, que nos ayuden, porque ellos contratan a sabiendas de que es ilegal, no nacionales”, indicó.

López Obrador señaló que, por ello, le propuso a Estados Unidos que actúen de manera conjunta, “que intervengan los países y, sobre todo, que haya cooperación para el desarrollo, que no se demoren, que ya se empiece a apoyar a la gente, cómo se puede enfrentar a los traficantes, que no tengan materia, que no tengan migrantes, que ya nadie quiera correr riesgos, porque tiene trabajo, empleo, bienestar, porque hay paz”.

