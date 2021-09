AMLO confía que Biden aceptará su propuesta para ordenar el flujo migratorio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, está interesado en atender el problema migratorio de fondo, por lo que confió en que se podrá dar un orden al flujo de migrantes proveniente de diversos países de Centro y Sudamérica.

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO reiteró que en la carta que envió al mandatario estadounidense planteó la importancia de que se impulsen los programas Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro en países como Guatemala, Honduras y El Salvador.

En los países donde se necesita que haya desarrollo, que haya empleo, que haya bienestar, porque ése es el origen, ésa es la causa de la migración: la falta de oportunidades, de empleo, el que haya salarios justos. La gente, siempre lo he dicho, no se echa a andar, no abandona a sus familias, sus pueblos, sus costumbres, por gusto, lo hace por necesidad